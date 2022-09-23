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SON DAKİKA! Akaryakıt fiyatlarında değişiklik

Ekonomi ve Enerji Bakanı Amcaoğlu, bu akşam gece yarısından itibaren yürürlüğe girecek akaryakıt fiyatlarını açıkladı

23 Eylül 2022 Cuma 11:10
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SON DAKİKA! Akaryakıt fiyatlarında değişiklik



Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, 24 Eylül 2022 Cumartesi günü (bu akşam gece yarısından itibaren) yürürlüğe girecek akaryakıt fiyatlarını açıkladı.

Bakan Amcaoğlu, bir litre 95 oktan kurşunsuz benzinin pompa satış fiyatının 19.91 TL, 98 oktan kurşunsuz benzin fiyatının 20.22 TL, Euro Diesel’in 22.68 TL ve gazyağının 22.92 TL olduğunu kaydetti.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Amcaoğlu, “Her seferde belirteceğim, fiyat artışı veya indirimi keyfi değildir, uluslararası piyasalara göre belirlenmektedir” dedi.

Son Güncelleme: 23.09.2022 11:14
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