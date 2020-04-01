SON DAKİKA! Ali Pilli: 11 kişinin test sonucu negatif

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Malpas Otel'deki 11 kişinin test sonucunun negatif çıktığını açıkladı

Canlı yayına telefonla bağlanan Bakan Ali Pilli, toplam vaka sayısının 77 olduğunu açıklamıştı.

Bakan Pilli, Malpas Hotel’de yapılan 207 hızlı testte çıkan 11 pozitif sonuç neticesinde, 11 kişiye PCR testi yapıldığını ve PCR test sonuçlarına göre 11 kişinin test sonuçlarının negatif olduğunu açıkladı.