Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Alerji ve astım hastalarına ilkbahar uyarısı
Alerji ve astım hastalarına ilkbahar...
Saç dökülmesinin nedeni
Saç dökülmesinin nedeni
Elon Musk'tan 'corona virüs' açıklaması
Elon Musk'tan 'corona virüs' açıklaması
Google o uygulamaları kaldırdı
Google o uygulamaları kaldırdı
Japon bilim insanından 'dünya dışı yaşam' açıklaması
'Dünya dışı yaşam'

SON DAKİKA! Ali Pilli: 11 kişinin test sonucu negatif

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Malpas Otel'deki 11 öğrencinin test sonucunun negatif çıktığını açıkladı

01 Nisan 2020 Çarşamba 19:09
2154 Okunma
SON DAKİKA! Ali Pilli: 11 kişinin test sonucu negatif

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Malpas Otel'deki 11 kişinin test sonucunun negatif çıktığını açıkladı

Canlı yayına telefonla bağlanan Bakan Ali Pilli, toplam vaka sayısının 77 olduğunu açıklamıştı.

Bakan Pilli, Malpas Hotel’de yapılan 207 hızlı testte çıkan 11 pozitif sonuç neticesinde, 11 kişiye PCR testi yapıldığını ve PCR test sonuçlarına göre 11 kişinin test sonuçlarının negatif olduğunu açıkladı.

Anahtar Kelimeler:
Malpas OtelCoronavirüsKoronavirüsAli PilliKarantina
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Nazli 2020-04-01 19:19:24

Yani bu 11 kisi hasta olmus iyilesmis bile. Hizli kitte iyilestirici protein kalintisi yuzunden pozitif cikmis asil testte ise negatif.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Başbakanlık Covid-19 Koordinasyon Merkezi oluşturuldu
Başbakanlık Covid-19 Koordinasyon Merkezi oluşturuldu
Türkiye’den 3.3 Milyar TL istenecek
Türkiye’den 3.3 Milyar TL istenecek
Ersin Tatar: "PCR testi sonuçlarını bekliyoruz"
Ersin Tatar: "PCR testi sonuçlarını bekliyoruz"
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim