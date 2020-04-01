SON DAKİKA! Ali Pilli : 7 yeni vaka daha görüldü

Sağlık Bakanı Ali Pilli, BRT'de canlı yayına bağlanarak KKTC'de koronavirüs salgını hakkında açıklamalarda bulundu.
ALİ PİLLİ'NİN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI ŞU ŞEKİLDE:
Bugün 488 kişiye test yapıldı,
Bugün 7 yeni vaka tespit edildi,
Toplam test sayısı 1750,
Toplam vaka sayısı 77,
Toplam kayıp sayısı 2,
Yoğun bakımda bulunan vaka sayısı 2
Son Güncelleme: 01.04.2020 18:27
Sabah brt yi izliyorum bakan bağlandı acıklıyor kısa sipiker tşk sağlıkla kalın diyor bir soru yok aydınatmak yok moral yok başınızın caresine bakın yani
Sayın Pilli,iyi bir insansın bunu herkes biliyor ve söylüyor..Ancak bu bakanlığı yönetmekte,en önemlisi böyle bir krizi yönetmekte çok yetersiz kaldın ve hükümet olarak geç tedbir almaya başladığınız/geç uyandığınız için vaka sayısı her geçen gün artıyor...Korkmaya başladık! Bir an evvel görevini devret ve git be abi...
Bu makamı işgal etmeye devam ettiğin müddetçe be refik,işler daha da sarpa saracak ve içinden hiç çıkılamaz bir hal alacak..Başından beri takip ettik ve gördük ki bu işi yönetemiyorsun..Televizyonlara her gün için vaka sayısı vermek bu işi yönetebiliyorsun anlamına gelmez..Aslında yalnızca sen değil,başbakanın en başta sorumlu...Bu bakımdan Bay Pilli senin yapman gereken en hayırlı iş; görevden alınmadan istifa edip güle güle mahalleye gitmektir...İşleri daha da sarpa saracağına,evinde otur sarma sar! Bizden söylemesi....
Bu vakalar çok büyük ihtimalle öğrenciler zenciler .
Tesler karatinadan mı yerleşiktenmi ?
Şeffaf olun lütfen