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SON DAKİKA! Ali Pilli : 9 pozitif vaka daha görüldü

Sağlık Bakanı Ali Pilli, KKTC'de 9 pozitif vakanın daha görüldüğünü ve toplam vaka sayısının 56'ya yükseldiğini açıkladı.

26 Mart 2020 Perşembe 17:29
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SON DAKİKA! Ali Pilli : 9 pozitif vaka daha görüldü

Sağlık Bakanı Ali Pilli, BRT’ye yaptığı açıklamada son rakamları aktardı.

Pilli, bugün yapılan testlerden 9 pozitif çıktığını böylece vaka sayısının 56’ya yükseldiğini kaydetti.

Son Güncelleme: 26.03.2020 18:44
Anahtar Kelimeler:
Ali PilliCoronavirüsKoronavirüs
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