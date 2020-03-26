SON DAKİKA! Ali Pilli : 9 pozitif vaka daha görüldü

Sağlık Bakanı Ali Pilli, BRT’ye yaptığı açıklamada son rakamları aktardı.
Pilli, bugün yapılan testlerden 9 pozitif çıktığını böylece vaka sayısının 56’ya yükseldiğini kaydetti.
Son Güncelleme: 26.03.2020 18:44
Sağlık Bakanı Ali Pilli, KKTC'de 9 pozitif vakanın daha görüldüğünü ve toplam vaka sayısının 56'ya yükseldiğini açıkladı.
Sağlık Bakanı Ali Pilli, BRT’ye yaptığı açıklamada son rakamları aktardı.
Pilli, bugün yapılan testlerden 9 pozitif çıktığını böylece vaka sayısının 56’ya yükseldiğini kaydetti.