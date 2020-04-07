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SON DAKİKA! Ali Pilli: "Bugün 2 yeni vaka daha görüldü"

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, BRT'de canlı yayında açıklamalarda bulundu.

07 Nisan 2020 Salı 17:00
2630 Okunma
SON DAKİKA! Ali Pilli: "Bugün 2 yeni vaka daha görüldü"

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, KKTC'de koronavirüs salgını hakkında son durumu aktardı.

ALİ PİLLİ'NİN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI ŞU ŞEKİLDE:

-İlk pozitif vakayı tespit ettiğimizden buyana 28 gün geçti

-Bugün ilk yerel hastamızı kaybettik

-Bugün saptanan pozitif vaka sayısı 2

-Toplam test sayısı 3246

-Taburcu edilen hasta sayısı 44

-Yoğun bakımda yatan hasta sayısı 1

-Eğer bu salgını en az zararla atlatmak istiyorsak,evden çıkmamamız gerekir.

-Eğer dışarıya çıkmak mecburiyetinde kalırsak mutlaka maske takmalıyız.

-Eğer maskeniz yoksa bezden maske yapıp bununla dışarı çıkmanız gerekir

-3 kayıp vakamızda hem yaş olarak ileriydi hem de kronik hastalıkları vardı. Bu virüste yaş faktörünün yanı sıra kronik hastalık çok büyük risk arz ediyor.

-60 yaş üstü ve kronik hastalıkları olan kişiler mutlaka evde kalmalıdır.

-Kalp hastaları, tansiyon hastaları, diyabet hastaları, akciğer hastaları, kanser hastaları evden çıkmaması gerekir.

-Gençlere seslenmek istiyorum. Gençlerimizin büyük bir çoğunluğu asemptomatik olarak bu virüsü taşımaktadırlar. Gençlerimize belki bir şey olmayacaktır fakat virüsü ailelerine taşıyarak sevdiklerine zarar verebilirler. Bu nedenle gençlerimiz de evde kalmalıdır. Ailenizi, büyüklerinizi seviyorsanız mutlaka evde kalın.

-Sağlık çalışanlarımız büyük özveriyle 7/24 çalışıyorlar. Bütün çalışanlarımıza canı gönülden teşekkür etmek istiyorum. Biz bu savaşı kazanacaksak herkes üzerine düşen görevi yapmalıdır.

-Biz Sağlık Bakanlığı olarak bugüne kadar şeffaf bir şekilde açıklamalarımızı yaptık. Vakalarımızla ilgili her zaman şeffaf olduk. Maalesef TV ekranlarında bazı kişilerin vakaları gizlediğimizi iddia etmeleri beni çok üzmüştür. Bu toplumda vakalar bana gelmeden basına gidiyor. Bu ülkede hiçbir şey gizli kalmıyor. Bir vaka hastaneye gidene kadar haberi bana gelmeden basına gidiyor.

Son Güncelleme: 07.04.2020 17:11
Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsCoronavirüsAli PilliSağlık Bakanı
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X 2020-04-07 19:00:40

Açız en büyük sorun bu oldu açız marketleri denetleyen varmı fiyatlar çok oynak

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