SON DAKİKA! Ali Pilli: Bugün pozitif vaka görülmedi

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Cumhuriyet Meclisi'nde yaptığı konuşmasında KKTC'deki koronavirüs salgını hakkında son durumu aktardı.
Pilli, bugün 317 test yapıldığını ve pozitif vakaya rastlanmadığını açıkladı.
Son Güncelleme: 21.04.2020 19:43
Sağlık Bakanı Ali Pilli, Cumhuriyet Meclisi'nde yaptığı konuşmasında KKTC'deki koronavirüs salgını hakkında son durumu aktardı.
Sağlık Bakanı Ali Pilli, Cumhuriyet Meclisi'nde yaptığı konuşmasında KKTC'deki koronavirüs salgını hakkında son durumu aktardı.
Pilli, bugün 317 test yapıldığını ve pozitif vakaya rastlanmadığını açıkladı.
Yabancı kaynaklı ülkeye virüs ithal etmesseniz çok iyi bir konumdayız.Sağlık çalışanlarının emeklerini ziyan etmeyiniz.Bugün karşılaştığım bir olaydır... Markete girdiğimde maske zorunludur alamayız diye uyardılar.E peki maskem yok dedim.Satarı*z dediler..! tanesi 10 tl.Durumum vardı aldım.Peki ya durumu olmayan vatandaşlar..?
Madem eldiven maske zorunlu karsilasinlarda takalim.boyle zamanda 4 cocukla tek basima oyle bos param yok