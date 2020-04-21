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SON DAKİKA! Ali Pilli: Bugün pozitif vaka görülmedi

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Cumhuriyet Meclisi'nde yaptığı konuşmasında KKTC'deki koronavirüs salgını hakkında son durumu aktardı.

21 Nisan 2020 Salı 19:38
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SON DAKİKA! Ali Pilli: Bugün pozitif vaka görülmedi

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Cumhuriyet Meclisi'nde yaptığı konuşmasında KKTC'deki koronavirüs salgını hakkında son durumu aktardı.

Pilli, bugün 317 test yapıldığını ve pozitif vakaya rastlanmadığını açıkladı.

Son Güncelleme: 21.04.2020 19:43
Anahtar Kelimeler:
Sağlık BakanıKoronavirüsAli Pilli
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arda 2020-04-21 19:57:33

Yabancı kaynaklı ülkeye virüs ithal etmesseniz çok iyi bir konumdayız.Sağlık çalışanlarının emeklerini ziyan etmeyiniz.Bugün karşılaştığım bir olaydır... Markete girdiğimde maske zorunludur alamayız diye uyardılar.E peki maskem yok dedim.Satarı*z dediler..! tanesi 10 tl.Durumum vardı aldım.Peki ya durumu olmayan vatandaşlar..?

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Kiprislii 2020-04-21 20:02:01

Madem eldiven maske zorunlu karsilasinlarda takalim.boyle zamanda 4 cocukla tek basima oyle bos param yok

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