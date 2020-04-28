SON DAKİKA! Ali Pilli: "Bugün pozitif vaka yok"

Sağlık Bakanı Ali Pilli, KKTC'de koronavirüs salgını hakkında son rakamları paylaştı.
Pilli bugün 372 test yapıldığını, pozitif vakaya ise rastlanmadığını duyurdu.
Son Güncelleme: 28.04.2020 19:28
Pilli: Bugün 372 test yapıldı, pozitif vaka görülmedi.
Sağlık Bakanı Ali Pilli, KKTC'de koronavirüs salgını hakkında son rakamları paylaştı.
Pilli bugün 372 test yapıldığını, pozitif vakaya ise rastlanmadığını duyurdu.
duydum ki isteyen watandaşlar 500 tl ye bu testi hastanede yaptırıor ulan insanları aç sewfil bıraktınız bari önlem için bu kadar para almayın Bu kadarmı sefil parasız ülkeyiz ? Gelen paralar nerde ? kötü günler için hiçbir tedbrir alınmadımı ? deprem sel vs. ? Mantıklı hiçbir karar yok ülkede hep cahilsiniz
Kaynağı varmı ? Yoksa bir söylentimi ?Beğen (0) Beğenmedim! (0)
Muz cumhuriyetinin saglik bakanı ziyaaaaaaaaaaaaa
Pilliciğim bir hata olmasın canım bu işte. Bu cocuklar hergün bu kadar test yapar eminsin birtanem?
Tüm bakanlara
Piyasal açılınca yüksek maaş alıpda maaşı asgariden yatan bir vatandaş daha kalkmaz inşAllah.Bizler yüksek vergi öderken ülkenin sigortası batmışken neden bu eksikleri görmezden geliyorsunuz halen anlamış değilim.
Bana sadece 3 ay yetki verin sizin görmediğiniz benim gördüğüm birçok eksikleri sizlere göstermiş olayım
Artık yeter bunu bile yapamıyorsanız koltujlarınızdan derhal istifa ediniz
Syg