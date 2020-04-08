SON DAKİKA ! Ali Pilli: "Bugün tespit edilen vaka sayısı 1"

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, KKTC'de koronavirüs salgını hakkında son durumu aktardı.

ALİ PİLLİ'NİN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI ŞU ŞEKİLDE:

Tespit edilen yeni vaka sayısı: 1

Bugün yapılan toplam test sayısı: 178

Test yapılan toplam kişi sayısı: 3124

Toplam vaka sayısı:95

Tedavisi devam eden hasta sayısı:48

Taburcu edilen hasta sayısı: 44

Kaybedilen vaka sayısı: 3

Yoğun bakımda yatan hasta sayısı:1

Pilli, yeni pozitif vakanın, yurtdışından gelen bir vatandaşta saptandığını belirtti.

Yapılan bağışlardan bahseden Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, bağışta bulunan herkese teşekkürlerini iletti:

“Elektrik Mühendisleri Odası: 1 adet ventilatör cihazı 119 bin TL, İnşaat Mühendisleri Odası: 1 adet ventilatör ve 119 bin TL, Mimarlar Odası: 1 adet ventilatör, 119 bin TL, İnşaat Encümeliği: 5 adet ventilatör cihazı, 5 adet monitör cihazı ve medikal hava sistemini yapıyorlar. 1 milyon 345 bin TL. KTTO: 600 adet pcr cihazı, 11 kutu izolasyon kiti, 20 hasta başı monitörü 2 bin 500 hızlı kit. Serhan Kombos’a teşekkür ediyorum. KTOB: 5 adet yoğun bakım ventilatörü 333 bin TL. KTTB: 7 kutu PCR cihazı ve 21 kutu izolasyon kiti. Halil Falyalı ve Hüsnü Falyalı’dan 2 bin 500 adet hızlı kit. Califorian Restoran: 100 bin TL. Güçveren Metal: 25 bin TL. Kamu-Sen: 50 bin TL. Turkcell Çalışanları: 100 bin TL. Halkın Partisi: 20 bin TL. Sadık Akyüz: 15 bin TL. TMT Mücahitler Derneği: 10 bin TL. DAÜ-SEN: 50 bin TL. Akile Hulusiağa: 50 bin TL. Yaşam Tüp Bebek Merkezi: 15 bin adet maske, bin adet tulum, bin adet dezenfektan, 150 bin TL. Diğer yazılı olmayan bağışları da açıklayacağım.

Halkıma bazı hatırlatmalarda bulunmak istiyorum. Herkes bilmelidir ki biz burada birlik ve beraberlik içerisinde tüm personelimle uyum içerisinde hizmet etmeye çalışmaktayım. Ben buraya geldiğim ilk günden beri arkadaşlarımla uyum içerisinde çalışmaktayım. Ben meslektaşlarımın görüş ve önerilerini dikkate almaktayım çünkü biz bir aileyiz ve aynı gemideyiz. Tüm doktor arkadaşlarım olsun, hemşire arkadaşlarım olsun ve sağlık çalışanları olsun hepsine teşekkür etmek istiyorum. Bu savaşta en önde savaşan askerler sağlık personelidir. Biz bu savaşı ve bu salgını kazanmak için arkadaşlarımızla ant içtik ve bu savaşı sürdüreceğiz. Biz bir aileyiz ve bu ailenin bir ferdine bir şey olursa hepimizin canı yanar. Eğer bu savaşı kazanacaksak ki hedefimiz kazanmaktır bunu hep birlikte kazanacağız. Bu savaşın kazanılması halkımızın ve sağlık çalışanlarının başarıdır eğer bu savaşı kaybedersek bu benim başarısızlığımdır. Daha önce de söyledim bir kez daha söylüyorum. Evde kalın, kendinizi izole edin, dışarıya çıkmayın. Dışarıya çıkacaksanız maske takın, sosyal mesafeye uyun. Gençlerimiz mümkün olduğunca dışarı çıkmasın. Çünkü gizli taşıyıcı olabilirler ve evde bu virüsü büyüklerine bulaştırabilirler. Herkes kendine düşen görevi yaparsa biz bu salgını yatay bir seyirle bitireceğiz. Peak olmayacağını göstermektedir bize bu seyir. Peak olmasını istemiyoruz, çünkü pik olduğu an altyapınız ne kadar güçlü olursa olsun sağlık sisteminiz çöker. Solunum cihazınız ne kadar fazla olursa olsun bir anda pik olması durumda hiç bir şekilde yetişemezsiniz bunları tedavi etmeye. Lefkoşa Devlet Hastanesi’nin yükünü taşıyacak başka bir hastane yoktur bu ülkede doğrudur ama biliyorsunuz yangından sonra Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde büyük bir yangın olmuştur. Biz, şimdilik Lefkoşa Devlet Hastanesi’ni pandemi hastanesi yaptık ama önümüzdeki dönemde planlarımız vardır. Biz Lefkoşa Devlet Hatanesi’ni Covid-19 dışı hastalarımıza yeniden kazandırma planımız vardı. Bu planı hayata geçiriyoruz. 100 odalı bir Covid-19 pandemi hastanesi yapmayı düşünüyoruz. Bu hastane 200 kişi kapasiteli bir pandemi hastanesi olacak. Bununla ilgili detayları açıklayacağım. Yerini süratle tespit ettik ve 200 yataklı bir pandemi hastanesini yapacağız. Hedefimiz 100 oda 200 yatak kapasiteli hastaneyi devreye sokmak ve Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ni eski sistemine sokmaktır hedefimiz, bunu 1 saat sonra tartışmaya açıyorum.”

Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi Müdürü Çiğdem Çağa:

“Covid-19’la mücadelede en önemli adım karantinadır. İlk etapta uygulanan ev karantina uygulamasında yaşanan sorunlar nedeniyle, 17 Mart itibariyle karantina merkezi oluşturarak yurt dışından gelen kişileri karantina merkezlerinde 14 gün boyunca misafir etmekteyiz. Bugüne kadar 699 kişi karantina merkezlerinde kalıp karantina süreçlerini tamamladılar. Şu an 821 kişi karantina merkezlerinde kalmaktadırlar. Dün akşam 167 öğrencimiz Güzelyurt KYK yurduna yerleştirildiler. Bugün 164 kişiyi daha yurtlarımıza bekliyoruz. Bu yurtlarımız da 1 doktor ve 3 hemşiremiz hizmet vermektedirler. İnanın ki hastalığın engellenmesinde karantina süreci çok önemlidir, yayılamaması çok önemlidir. Sabırlı olup 14 günlük süreci geçirmelerini istiyoruz. Bu savaşı hep birlikte kazanacağız.”