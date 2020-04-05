SON DAKİKA! Ali Pilli: “Bugün tespit edilen vaka sayısı 3"

Sağlık Bakanı Ali Pilli, BRT’de canlı yayına bağlanarak açıklamalarda bulundu.
Pilli, KKTC'de koronavirüs salgını hakkında son durumu aktardı.
SAĞLIK BAKANI ALİ PİLLİ’NİN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI ŞU ŞEKİLDE:
Bugün yapılan test sayısı 238
Bugün tespit edilen vaka sayısı 3
Yapılan toplam test sayısı 2 bin 785
Toplam pozitif vaka sayısı 91
İyileşip taburcu edilen toplam hasta sayısı 36
29 Alman hastaya ek olarak 7 KKTC vatandaşı tedavisi tamamlanıp taburcu edildi.
Yoğun bakımda 2 hastamız var.
Karantina otellerinde bulunan kişilerde 3 yeni vaka tespit edildi.
Temaslı takibine başladı ekibimiz.
Yarın bazı çalışmalar yapılacak, temaslı takipleri yapılacak ve Salı günü karantina altındaki kişilerin evlerine gönderilip gönderilmeyeceği belli olacak.
Evde kalırsanız biz bu savaşı kesinlikle kazanacağız
Acik olan butun marketlerin personeline test yapilmali. Oyle uc bes markete yapmak yeterli gelirmi hic. Hepsine yapilmali..