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SON DAKİKA ! Ali Pilli canlı yayında açıkladı

Sağlık Bakanı Ali Pilli, BRT'de canlı yayına bağlanarak KKTC'deki korona virüs salgını hakkında açıklamalarda bulundu.

29 Mart 2020 Pazar 17:00
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SON DAKİKA ! Ali Pilli canlı yayında açıkladı

Sağlık Bakanı Ali Pilli, BRT'de canlı yayına bağlanarak KKTC'deki korona virüs salgını hakkında açıklamalarda bulundu.

ALİ PİLLİ'NİN AÇIKMALARINDAN SATIR BAŞLARI ŞU ŞEKİLDE: 

Bugün yapılan test sayısı 82

82 kişiye test yapıldı

Bugün tespit edilen yeni pozitif vaka sayısı 2

Coronavirüsten yeni kayıp yok

Toplam vaka sayısı 64

Kaybedilen vaka sayısı 1

Taburcu sayısı 29

Tedavisi devam edilen hasta sayısı 34

Yoğun bakımda bulunan hasta sayısı 3

Kaybettiğimiz Alman vatandaşı dışında Covid-19'dan kaybettiğimiz başka coronavirüs vakası yoktur

Resmi kanallardan yapılan açıklamalar dışında yapılan açıklamalara itibar etmeyin

Son Güncelleme: 29.03.2020 17:33
Anahtar Kelimeler:
Ali PilliKoronavirüsCoronavirüsKKTC Koronavirüs
Yorumlar
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şüpheci 2020-03-29 18:08:28

kurallara uyup evinde kalan tüm kktc devleti halkına,onca yoklukla çalışan tüm kamu çalışan ve idarecilerine Allah kuvvet versin.bu günler geçecek.çok daha güçlü bir kktc kimseye minnet etmeden var olmaya devam edecek.

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Cem 2020-03-29 18:27:53 @şüpheci

InsaAllah daha iyi olucaz

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