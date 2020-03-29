SON DAKİKA ! Ali Pilli canlı yayında açıkladı

Sağlık Bakanı Ali Pilli, BRT'de canlı yayına bağlanarak KKTC'deki korona virüs salgını hakkında açıklamalarda bulundu.
ALİ PİLLİ'NİN AÇIKMALARINDAN SATIR BAŞLARI ŞU ŞEKİLDE:
Bugün yapılan test sayısı 82
82 kişiye test yapıldı
Bugün tespit edilen yeni pozitif vaka sayısı 2
Coronavirüsten yeni kayıp yok
Toplam vaka sayısı 64
Kaybedilen vaka sayısı 1
Taburcu sayısı 29
Tedavisi devam edilen hasta sayısı 34
Yoğun bakımda bulunan hasta sayısı 3
Kaybettiğimiz Alman vatandaşı dışında Covid-19'dan kaybettiğimiz başka coronavirüs vakası yoktur
Resmi kanallardan yapılan açıklamalar dışında yapılan açıklamalara itibar etmeyin
kurallara uyup evinde kalan tüm kktc devleti halkına,onca yoklukla çalışan tüm kamu çalışan ve idarecilerine Allah kuvvet versin.bu günler geçecek.çok daha güçlü bir kktc kimseye minnet etmeden var olmaya devam edecek.
InsaAllah daha iyi olucazBeğen (0) Beğenmedim! (0)