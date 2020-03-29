SON DAKİKA ! Ali Pilli canlı yayında açıkladı

Sağlık Bakanı Ali Pilli, BRT'de canlı yayına bağlanarak KKTC'deki korona virüs salgını hakkında açıklamalarda bulundu.
Hastaların bölgesel yayılımı şu şekilde:
Lefkoşa 9, İskele-Karpaz 13, Lapta 4, Beyarmudu 3, Girne 2, Mağusa 3
Sağlık Bakanı Ali Pilli, BRT'de canlı yayına bağlanarak KKTC'deki korona virüs salgını hakkında açıklamalarda bulundu.
Sağlık Bakanı Ali Pilli, BRT'de canlı yayına bağlanarak KKTC'deki korona virüs salgını hakkında açıklamalarda bulundu.
Hastaların bölgesel yayılımı şu şekilde:
Lefkoşa 9, İskele-Karpaz 13, Lapta 4, Beyarmudu 3, Girne 2, Mağusa 3
E be gavvolem sen isim vermezsan kimdir bunlar ben nerden bilecem be dravullo belkida benda gitdim o yere belkda arkadasimdir yada gitdigi bir yere benda gitdim nasil is yaoarsiniz be ama
İsim verin be dayı isim verin ki bilelim...Ola ki bu insanlarla bizim de temasımız oldu..Biraz ciddiye alın bu işleri lütfen çünkü şakaya gelmez!
Daha da insan ölecek..Nedenmi? Çünkü;yollarda sokaklarda denetim yapan polis diye bir unsur göremezsiniz,hepsi kendi keyfinde ve işin ciddiyetinin farkında değiller..Çünkü;marketlerde kasadakilerin ağızları açık,çalışanların ağızları açık,markete girenlerin ağızları açık ve ellerini dezenfekte etmiyorlar..Özellikle Karaoğlanoğlu'ndaki Mami Malti markette bu kurallara hiç uyulmuyor,Karaoğlanoğlu Lemar deseniz ayni (burada dezenfektan pompası bile yok),keza Ugemar Market ayni...Afrikalılar devamlı surette ayaklarında çarıkla dışarıda ağızları açık geziyorlar,umurlarında bile değil..Bunları kim denetliyor? Eğer yasağı varsa neden bunlara ceza kesilmiyor? Buralarda da vakalara ilave olması mı bekleniyor anlaşılır gibi değil..