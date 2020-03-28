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SON DAKİKA! Ali Pilli canlı yayında açıkladı

Sağlık Bakanı Ali Pilli, koronavirüs salgını hakkında BRT'de canlı yayına bağlanarak açıklamalarda bulundu.

28 Mart 2020 Cumartesi 19:04
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SON DAKİKA! Ali Pilli canlı yayında açıkladı

Sağlık Bakanı Ali Pilli, koronavirüs salgını hakkında BRT'de canlı yayına bağlanarak açıklamalarda bulundu.

ALİ PİLLİ'NİN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI:

Kaybettiğimiz Alman vatandaşına Allahtan rahmet dilerim.

Bu Alman hastamız 73 yaşında KOAH hastası bir vakaydı.

Bugün yapılan test sayısı 171, yeni vaka sayısı 1, toplam test sayısı 1021, toplam vaka sayısı 62, kaybedilen hasta sayısı 1, taburcu edilen hasta sayısı 29, yoğun bakımda yatan hasta sayısı 2, tedavisi devam eden hasta sayısı 32

Karantina altındaki toplam kişi sayısı 866

Evden dışarı çıkılmamasını çok çok rica ediyorum. Evden dışarı çıkılmazsa bize çok çok yardımcı olurlar.

Herkes üzerine düşen görevi yaparsa ben inanıyorum ki bu salgın çok uzamayacaktır.

Bugün çeşitli bölgelerde taramalar yapıyoruz.

Lefkoşa Devlet Hastanesi'nde öksürük ve ateş polikliniğinde 25-30 hastaya test yapıldı.

Karpaz bölgesinde çalışmalar devam ediyor. 2-3 aile çevresinde var durum. Yani 12-13 vaka gibi

Erenköy'de taramalar devam etmektedir.

Bugün Girne bölgesindeki açık olan marketlerin çalışanlarına testler yapıldı, bir sıkıntı olmadığı söylendi.

İlerleyen saatlerde test sonuçları çıkacak.

Sağlık çalışanlarına desteklerimizi sürdürelim, onları alkışlayalım.

Son Güncelleme: 28.03.2020 20:16
Anahtar Kelimeler:
KKTCde Son DurumCoronavirüsKKTC KoronavirüsKoronavirüsAli Pilli
Yorumlar
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vatandas 2020-03-28 19:16:44

yalnız girnede market yok.heryerde market var. her yere giden pazarlamacılar da var. onlara da test yapılmalı

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işçi 2020-03-28 20:06:59

Ledi discount markete gelen olmamış ? sürekli alışveriş yapılan bir yer lütfen orayada uğrasınlar.

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Tezgahtarlar 2020-03-28 22:01:26

Maske ile nefes alamadıklarını söyluyorlar bu nedenle agızları ve burunları acıkta maskeler süs

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