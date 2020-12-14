SON DAKİKA! Ali Pilli'den açıklama

Bakan Pilli evinde izole olduğunu ve bugün meclise gitmeyeceğini söyledi. Bakan Pilli, evinde çalışmaya devam edeceğini de ekledi.
İŞTE ALİ PİLLİ'NİN AÇIKLAMALARININ TAMAMI:
Son Güncelleme: 14.12.2020 11:35
Bakan Pilli evinde izole olduğunu ve bugün meclise gitmeyeceğini söyledi. Bakan Pilli, evinde çalışmaya devam edeceğini de ekledi.
Bakan Pilli evinde izole olduğunu ve bugün meclise gitmeyeceğini söyledi. Bakan Pilli, evinde çalışmaya devam edeceğini de ekledi.
İŞTE ALİ PİLLİ'NİN AÇIKLAMALARININ TAMAMI: