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SON DAKİKA! Ali Pilli'den açıklama

Bakan Pilli evinde izole olduğunu ve bugün meclise gitmeyeceğini söyledi. Bakan Pilli, evinde çalışmaya devam edeceğini de ekledi.

14 Aralık 2020 Pazartesi 10:26
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SON DAKİKA! Ali Pilli'den açıklama

Bakan Pilli evinde izole olduğunu ve bugün meclise gitmeyeceğini söyledi. Bakan Pilli, evinde çalışmaya devam edeceğini de ekledi. 

İŞTE ALİ PİLLİ'NİN AÇIKLAMALARININ TAMAMI:

Son Güncelleme: 14.12.2020 11:35
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