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SON DAKİKA! Ali Pilli hastaneye kaldırıldı

Son dönemlerde ülkemizde sağlık alanında yaşanan büyük felaketler nedeniyle zor günler geçiren Sağlık Bakanı Ali Pilli'nin kalbi yoğun tempo ve stresi kaldıramadı.

18 Mart 2020 Çarşamba 14:45
15485 Okunma
SON DAKİKA! Ali Pilli hastaneye kaldırıldı

Son dakika...

Son dönemlerde ülkemizde sağlık alanında yaşanan büyük felaketler nedeniyle zor günler geçiren Sağlık Bakanı Ali Pilli'nin kalbi yoğun tempo ve stresi kaldıramadı.


Bakanlar Kurulu'nda ciddi gerginlikler yaşayan Bakan Pilli'nin kalp ritim bozukluğu teşhisiyle tedbir amaçlı olarak Kolon Hastanesi'ne kaldırıldığı ve müşahede altına alındığı öğrenildi

GÜNDEM KIBRIS / ÖZEL HABER

Anahtar Kelimeler:
Ali PilliKoronavirüs
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mehmet 2020-03-18 15:09:50

ADAMI KORONA VIRUSU DEGIL BAKANLAR VIRUSU GOTURECEK GECMIS OLSUN DURUST VE CALISKAN BAKAN

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corona 2020-03-18 14:50:45

Çok geçmiş olsun.... Allah acil şifalar versin....

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Vatandas 2020-03-18 16:03:09

Acil sifalar dilerim.Elinden geleni yapan iyi niyetli biri.Yaşinı da göz onune alirsak bu kadar yogun stresi tabi ki kaldiramadı normal sonucta insaniz.Acil sifalar tekrardan

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Vatandas 2020-03-18 16:03:09

Acil sifalar dilerim.Elinden geleni yapan iyi niyetli biri.Yaşinı da göz onune alirsak bu kadar yogun stresi tabi ki kaldiramadı normal sonucta insaniz.Acil sifalar tekrardan

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MUSTAFA ÇOLİ 2020-03-18 15:05:48

GEÇMİŞ OLSUN.

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Meftun Orkum 2020-03-18 15:25:48

Sayın Bakanımıza gecmiş olsun

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Halit Bağman 2020-03-18 15:43:33

Acil şifalar dilerim. Bu sefer doktor olarak şifa dağıtmak yerine bir vatandaş olarak şifa bulup en erken zamanda sağlığına kavuşmanı dilerim. Çok geçmiş olsun !

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Halit Bağman 2020-03-18 15:44:34

Acil şifalar dilerim. Bu sefer doktor olarak şifa dağıtmak yerine bir vatandaş olarak şifa bulup en erken zamanda sağlığına kavuşmanı dilerim. Çok geçmiş olsun !

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