SON DAKİKA! Ali Pilli hastaneye kaldırıldı

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Son dönemlerde ülkemizde sağlık alanında yaşanan büyük felaketler nedeniyle zor günler geçiren Sağlık Bakanı Ali Pilli'nin kalbi yoğun tempo ve stresi kaldıramadı.
Bakanlar Kurulu'nda ciddi gerginlikler yaşayan Bakan Pilli'nin kalp ritim bozukluğu teşhisiyle tedbir amaçlı olarak Kolon Hastanesi'ne kaldırıldığı ve müşahede altına alındığı öğrenildi
GÜNDEM KIBRIS / ÖZEL HABER
ADAMI KORONA VIRUSU DEGIL BAKANLAR VIRUSU GOTURECEK GECMIS OLSUN DURUST VE CALISKAN BAKAN
Çok geçmiş olsun.... Allah acil şifalar versin....
Acil sifalar dilerim.Elinden geleni yapan iyi niyetli biri.Yaşinı da göz onune alirsak bu kadar yogun stresi tabi ki kaldiramadı normal sonucta insaniz.Acil sifalar tekrardan
Acil sifalar dilerim.Elinden geleni yapan iyi niyetli biri.Yaşinı da göz onune alirsak bu kadar yogun stresi tabi ki kaldiramadı normal sonucta insaniz.Acil sifalar tekrardan
GEÇMİŞ OLSUN.
Sayın Bakanımıza gecmiş olsun
Acil şifalar dilerim. Bu sefer doktor olarak şifa dağıtmak yerine bir vatandaş olarak şifa bulup en erken zamanda sağlığına kavuşmanı dilerim. Çok geçmiş olsun !
Acil şifalar dilerim. Bu sefer doktor olarak şifa dağıtmak yerine bir vatandaş olarak şifa bulup en erken zamanda sağlığına kavuşmanı dilerim. Çok geçmiş olsun !