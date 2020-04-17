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SON DAKİKA! Ali Pilli:"Bugün 3 yeni vaka daha görüldü"

Sağlık Bakanı Ali Pilli, canlı yayında koronavirüs salgını hakkındaki son durumu açıkladı.

17 Nisan 2020 Cuma 19:04
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SON DAKİKA! Ali Pilli:"Bugün 3 yeni vaka daha görüldü"

Sağlık Bakanı Ali Pilli, canlı yayında koronavirüs salgını hakkındaki son durumu açıkladı.

Pilli, bugün 459 test yapıldığını ve testler sonucunda 3 yeni pozitif vakaya rastlandığını duyurdu.

Son Güncelleme: 17.04.2020 19:19
Anahtar Kelimeler:
CoronavirüsKoronavirüsAli Pilli
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