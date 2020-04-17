SON DAKİKA! Ali Pilli:"Bugün 3 yeni vaka daha görüldü"

Sağlık Bakanı Ali Pilli, canlı yayında koronavirüs salgını hakkındaki son durumu açıkladı.
Pilli, bugün 459 test yapıldığını ve testler sonucunda 3 yeni pozitif vakaya rastlandığını duyurdu.
Son Güncelleme: 17.04.2020 19:19
Sağlık Bakanı Ali Pilli, canlı yayında koronavirüs salgını hakkındaki son durumu açıkladı.
Sağlık Bakanı Ali Pilli, canlı yayında koronavirüs salgını hakkındaki son durumu açıkladı.
Pilli, bugün 459 test yapıldığını ve testler sonucunda 3 yeni pozitif vakaya rastlandığını duyurdu.