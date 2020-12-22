SON DAKİKA! Alınan kararlar açıklandı

45/2018 Bulaşıcı Hastalıklar Yasası Kapsamında Toplanan Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi Tarafından Alınan Kararlar Doğrultusunda Sağlık Bakanlığı Aşağıda Belirtilen Ek Tedbir Kararlarının Uygulanmasına Karar Vermiştir.

1. Son zamanlarda Covid19 vaka sayılarının artması ve bazı ülkelerde virüsün mutasyona uğradığı hususunda ki haberler doğrultusunda değerlendirme sonucunda ülkemizde halk sağlığının korunması ve virüsle mücadele kapsamında son 14 gün içinde Birleşik Krallık, Hollanda, Danimarka ve Güney Afrika’da bulunmuş kişilerin ülkeye girişlerinin yasaklanması uygun görülmüştür. Bu ülkelerden sadece KKTC vatandaşlarının ülkeye girişlerine izin verilmesi ve 14 gün süre ile karantinada kalmalarına karar verilmiştir.

2. 25 Aralık 2020- 03 Ocak 2021 tarihleri arasında (her iki tarih dahil) okulların resmi tatil olduğu nedenle Güney Kıbrıs’ta eğitim gören öğrenci ve ailelerinin Güney Kıbrıs’a geçişlerinin durdurulmasına karar verilmiştir.

3. 25 Aralık 2020- 03 Ocak 2021 tarihleri arasında (her iki tarih dahil) resmi tatil olduğu nedenle Güney’de çalışan kişilerin belirtilen tarihlerde karantinasız geçişlerinin durdurulması uygun görülmüştür. Ancak 25 Aralık 2020- 03 Ocak 2021 tarihleri arasında (her iki tarih dahil) Güney’de çalıştıkları kurumların resmi tatile girmeyeceği ve aktif çalışacakları hususunda çalışanlar resmi belge sunmaları kaydı ile bu kişilerin ülkemize karantinasız giriş yapabileceklerdir.

4. 25 Aralık 2020- 03 Ocak 2021 tarihleri arasında (her iki tarih dahil) resmi tatil olduğu nedenle İngiliz Üstler Bölgesi ve Ara Bölge’de çalışan kişilerin ülkeye karantinasız giriş yapmaları Bakanlığımız iznine tabi olacaktır.

5. 25 Aralık 2020- 03 Ocak 2021 tarihleri arasında (her iki tarih dahil) Pile ve Beyarmudu’ndan KKTC’ye girişler karantinaya tabi olacaktır. Zaruri nedenler ile günübirlik geçişler Bakanlığımızın iznine tabi olacaktır.

6. Ülkemizde artan vaka sayıları nedeni ile sağlık sebepleri ile ev karantinası talep eden hastaların başvuruları Bakanlığımız tarafından oluşturulan sağlık kurulu tarafından değerlendirilecek olup ev karantinası onayları sadece söz konusu kurulun uhdesinde olacaktır.

7. Ülkemizde salgının geldiği boyutlar değerlendirildiğinde Bulaşıcı Hastalıklar Yasası’nın Bakanlığımıza 36’ıncı maddede verdiği yetkilerden maske takma zorunluluğu ve sosyal mesafe kuralına uyma zorunluluğu ile ilgili yaptırımların Bakanlığımız kararı ile Resmi Gazete’de yayınlanmak sureti ile hayata geçirilmesi uygundur.

8. Bulaşın azaltılması ve toplum sağlığının korunabilmesi amacıyla tüm işyerlerinde, Covid19 pozitif vaka tespit edilmesi halinde bahse konu işyeri geçici süreliğine kapatılabilecektir.

Bakanlığımız; Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesinin önerileri doğrultusunda, Covid-19 salgınının ülkedeki durumu yeniden değerlendirilerek 23.12.2020 tarihinden itibaren 45/2018 Bulaşıcı Hastalıklar Yasası’nın 36’ıncı maddesi uyarınca aşağıdaki tedbirlerin uygulanmasına karar verilmiştir. Ayrıca, 45/2018 Bulaşıcı Hastalıklar Yasası’nın 36’ıncı maddesi uyarınca alınan tedbir kararlarına aykırı davranan kişiler hakkında aynı yasanın 43’üncü maddesi tahtında idari yaptırımlar uygulanacaktır.

1. Maske Takma Zorunluluğu

Kapalı alanlarda ve 1.5 metrelik sosyal mesafenin korunamadığı açık /yarı açık alanlarda kişilere maske takma zorunludur.

Bu tedbir kuralına uymayanlar hakkında Bulaşıcı Hastalıklar Yasası’nın 43’üncü maddesinin (6)’ıncı fıkrasının (A) bendi uyarınca aylık asgari ücretin 1/10’u kadar idari para cezası uygulanır.

2. Sosyal Mesafe Kuralına Uyma Zorunluluğu

23.12.2020 tarihinden itibaren kapalı ve açık/yarı açık alanlarda kişiler arası sosyal mesafe (en az 1.5 metre olacak şekilde uygulanır ancak ayni evde yaşayan kişilere bu kural uygulanmaz) tedbir kararına uymak zorundadır.

Bu tedbir kuralına uymayanlar hakkında Bulaşıcı Hastalıklar Yasası’nın 43’üncü maddesi (6)’ıncı fıkrasının (A) bendi uyarınca aylık asgari ücretin 1/10’u kadar idari para cezası uygulanır.

3. Toplu Yaşam Alanlarında Maske Takma ve Sosyal Mesafe Kuralına Uyma Zorunluluğu

45/2018 Bulaşıcı Hastalıklar Yasası’nın 36’ıncı maddesi 3’üncü fıkrası uyarınca; toplu yaşam alanlarından sorumlu yetkililer, işletmeler, iş yerleri ve eğlence yerleri sahipleri ile organizasyon veya etkinlik düzenleyenler ilgili yasa maddesi uyarınca maske zorunluluğu ve sosyal mesafeye uyma zorunluluğu kararına uymak, uyulmasını sağlamak ve buna ilişkin gerekli önlemleri almakla yükümlüdürler.

Bu yükümlülüğü yerine getirmeyenlere yasanın 43’üncü maddesinin (6)’ıncı fıkrasının (C) bendi uyarınca aylık brüt asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanır; ayrıca bu yerler 24 saat süre ile kapatılır. Organizasyonlar ve etkinlikler derhal durdurulur.

“Toplu Yaşam Alanları”: otel, motel, yurt gibi insanların yatılı olarak konakladığı ve/veya uzun saatler geçirdiği alışveriş merkezleri, sinema salonları, okullar gibi binaları ve yerleri anlatır.