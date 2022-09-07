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SON DAKİKA... Anayasa Mahkemesi kararını verdi!

Anayasa Mahkemesi yerel seçimlerin 27 Kasım'da yapılması yönünde kararın, Anayasa'yı ihlal olduğuna karar verdi.

07 Eylül 2022 Çarşamba 10:46
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SON DAKİKA... Anayasa Mahkemesi kararını verdi!


Anayasa Mahkemesi, yerel seçimlerin kasım ayına ertelenmesini öngören Seçim ve Halkoylaması (Değişiklik) Yasası’nı Anayasa’ya aykırı buldu.

Anayasa Mahkemesi Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Şefik başkanlığında yaptığı toplantıda, söz konusu yasanın Anayasa’nın 119’uncu maddesine aykırı olduğuna oy birliğiyle karar verdi.

Anayasa Mahkemesi, bugün, ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) tarafından yerel seçimlerin kasım ayına ertelenmesini öngören Seçim ve Halkoylaması (Değişiklik) Yasası hakkında dosyalanan davanın görüşülmesini tamamlayarak kararını açıkladı.

CTP,  yerel seçim tarihinin Anayasa’ya aykırı şekilde belirlendiği gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi’ne başvurmuştu.

Değişiklik Yasası, yer yıl haziran ayında yapılan yerel seçimlerin 27 Kasım’a ertelenmesini öngörüyor.

Son Güncelleme: 07.09.2022 11:09
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