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SON DAKİKA ! Ankara'dan gelen uçak Ercan'a indi

İçerisinde 119 KKTC vatandaşının bulunduğu Ankara-Ercan charter seferini yapan uçak Ercan Havalimanı'na indi.

10 Nisan 2020 Cuma 17:27
2309 Okunma
SON DAKİKA ! Ankara'dan gelen uçak Ercan'a indi

İçerisinde 119 KKTC vatandaşının bulunduğu Ankara-Ercan charter seferini yapan uçak Ercan Havalimanı'na indi.

14 günlük karantina sürecini Lefkoşa’da bulunan bir öğrenci yurdunda tamamlayacak olan 119 KKTC vatandaşı otobüslerle karantina merkezine götürülüyor...

Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, uçakta ülkeye dönemeyen, öğrenci,  askeri okul öğrencisi ve tedavi için birşekilde Türkiye’ye giden ve orada kalanlar olduğunu belirtmişti.

Son Güncelleme: 10.04.2020 19:24
Anahtar Kelimeler:
KarantinaCoronavirüsKoronavirüsErcanAnkaraCharter Sefer
Yorumlar
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Iskele genclik 2020-04-10 17:45:30

Bravo siz sov yapmaya devam edin biz daha evde oturalim sizin sayenizde

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Vatandaş 2020-04-10 21:52:37

Bize izole diyenler bu dış temas ne zaman bitecek ?

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Kibris 2020-04-10 18:38:59

Hani be sonudu lanet olsun be size artik vallahi bardon

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vatandas 2020-04-10 20:07:44

GELENLER OGRENCI DEGIL KIBRIS DAHA EMNIYETLI OLDUGU ICIN KACIP GELDILER BURDA OLUM DAHA AZ LONDURAYA GORE

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