Son dakika! Ankara’dan gelen 184 yolcu Ercan’a ulaştı

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, Ankara’dan charter seferle ülkemize getirilen vatandaşları taşıyan uçağın Ercan Havalimanı’na iniş yaptığını duyurdu.

Ercan Havalimanı’nda ilgili uçuş operasyonunu yerinde yöneten Bakan Tolga Atakan, 184 öğrenci ve vatandaşımızı taşıyan uçağın kısa bir süre önce Ercan Havalimanı’na iniş yaptığını müjdeledi.

Gerekli işlemlerin yapılmasının ardından 184 öğrenci ve vatandaşımız, Debreli otobüs firması tarafından 14 günlük karantina sürecini geçirecekleri Malpas ve Arkın Colony karantina otellerine taşınacaklar.