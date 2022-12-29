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SON DAKİKA: Asgari Ücret Saptama Komisyonu 3 Ocak'ta yeniden toplanacak

Asgari Ücret Saptama Komisyonu'nda rakam konusunda uzlaşıya varılamadı. Komisyon 3 Ocak'ta yeniden toplanacak.

29 Aralık 2022 Perşembe 19:15
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SON DAKİKA: Asgari Ücret Saptama Komisyonu 3 Ocak'ta yeniden toplanacak



Asgari Ücret Saptama Komisyonu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy başkanlığında toplandı.

Bakan Hasan Taçoy, toplantının ardından yaptığı açıklamada, rakam konusunda bir uzlaşıya varılamadığını aktardı. 

Taçoy, 3 Ocak Salı günü saat 08.30'da yeniden toplanılacağını açıkladı. 

Taçoy, devlet tarafı olarak 11 bin 500 TL net rakamını işçi tarafına sunduklarını dile getirdi. 

SERDAROĞLU: “BU TEKLİFE BİZİM ONAY VERMEMİZ SÖZ KONUSU DEĞİLDİ”

Hür-İş Federasyonu Başkanı Ahmet Serdaroğlu, işveren tarafının masada yer almamasına işaret ederek, “Bugün masada olmaları gerektiğini düşünüyorduk ancak katılmadılar… Toplantı, iki taraf arasında gerçekleşti. Bakanımız, yaptıkları çalışmalardan rakamları ortaya koydu. Biz de kendi verilerimizle ortaya çıkardığımız rakamı koyduk” dedi.

Devlet tarafının en son yaptığı teklifin 11 bin 500 TL olduğunu belirten Serdaroğlu, “Yüzde 34 gibi bir artış söz konusudur. Kasım ayında gerçekleşen hayat pahalılığının üzerinde bir artış…” ifadelerini kullandı.

Serdaroğlu, “Yılbaşından sonraki hayat pahalılığının ne olacağı da çok önemli. Asgari ücretlerinin bu yıl içerisindeki kaybı da bizim için önemlidir” diye konuştu.

“Bu teklife bizim onay vermemiz söz konusu değildi” diyen Serdaroğlu, 11 bin 500’ü direkt olarak reddetmek istemediklerini de aktardı.

3 Ocak Salı günü yeniden toplantı yapılacağına işaret eden Serdaroğlu, “Salı gününe kadar kendi içimizde değerlendirmelerimizi yapacağız. Ancak ben bir kez daha Bakanlar Kurulu’na sağduyu çağrısı yapmak istiyorum” açıklamasını yaptı.

Son Güncelleme: 29.12.2022 20:37
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