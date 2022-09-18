SON DAKİKA... ATAOĞLU EZDİ GEÇTİ!

Demokrat Parti 12. Olağan Kurultayı gerçekleştirildi.

Dün sabah saat 10.00'da Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen kurultayda oy verme işlemi saat 21.00'de tamamlandı.

7 bin 470 üyesi bulunan Demokrat Parti'de 2 bin 129 üye kurultayda oy kullandı.

Demokrat Parti'de 12. Olağan Kurultayın galibi ezici çoğunlukla mevcut başkan Fikri Ataoğlu oldu.

Ataoğlu bin 586 oy aldı.



Ataoğlu'nun yeniden genel başkan seçilmesi Demokrat Parti'de büyük sevinçle karşılandı.