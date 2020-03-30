SON DAKİKA! Bakanlar Kurulu Kararları

Bakanlar Kurulu kararlarını Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay açıkladı.

İŞTE ÖZERSAY'IN AÇIKMALARINDAN SATIR BAŞLARI:

Bir kaç konuda kamuoyuna bilgi vermek istiyorum

Süpermarketler konusunda bir hatırlatmada bulunmak istiyorum.

Belediyelerin hijyen ve mesafe kurallarına uymayan süpermarket ve marketleri kapatma kararı almalarını önermiştik. Bu konuda daha titiz olmalarını öneriyoruz

Yarından itibaren süper marketler 20.00 itibariyle kapatılacak

Yarından itibaren gece 21.00 ile sabah 06.00 arasında tam sokağa çıkma yasağı uygulanacak

Çünkü vatandaşlarımız uyarıları dikkate almıyor

Ülkemizde gerek hijyen maddeleri, maske ve eldiven stokunun ne olduğunu tek bir merkezde toplama yönünde karar alındı

Olası farklı senaryolara göre kapasitemizin ne olduğunu belirleyeceğiz.

Merkezi karantina uygulamasına 10 Mart itibariyle başlamıştık. Karantina uygulamasına başladığımız yerlerde toplamda 897 kişiyi misafir ediyoruz, 9 farklı merkezde

Buna ilaveten yurtdışından gelecek olan KKTC yurttaşları için yeni karantina merkezleri hazırlığı yapıldı özellikle öğrenci yurtlarında çalışmalar yapıldı. Önümüzdeki günlerde İstanbul ve Ankara'dan gelecek olan charter seferlerle gelecek yurttaşların kalacakları öğrenci yurtlarının eksiklikleri giderildi

Afet ve Acil yönetim kurulu tarafından gerekli düzenlemeler yapılıyor.

Yapılan yardım paketi dağıtımlarıyla ilgili de denetimler yapıldı. İlgili kurumlar bir araya gelerek, tek merkezden yardımların adil şekilde dağıtılması için bir koordinasyon sağlanacak

Daha merkezi ve daha adil bir dağıtım yapılması için koordinasyon sağlanacak

Sağlık Bakanlığımız testler yapmaya ve çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor.

Şu an itibariyle özellikle İngiltere'de doğrulanmış olan 19 Kıbrıslı Türk kaybımız var virüs nedeniyle.

Kıbrıs Türk halkının başı sağolsun

Ülkemizde devam eden Sağlık Bakanlığı çalışmaları neticesinde toplamda 69 vaka tespit edildi. Ne kadar çok test yaparsak o kadar iyi yaklaşımıyla değil, temaslı durumlarla ilgili test çalışmaları yapılıyor.

Pozitif vakaların ülkeye giriş yaptığı günlerde görev yapan muhaceret polislerini dahi test yaptık

69 rakamın 32 alman 37 vatandaşımız şeklinde ayrım ve sınıflandırma yapmak mümkün

1 Alman vatandaşını kaybettik bugüne kadar maalesef

1'i alman 3 kişi yoğun bakımda bulunuyor. 40 yaşındaki vatandaşımızın hastaneye geç getirilmesinden ötürü durumunun ağır olduğunu biliyoruz.

53 yaşındaki vatandaşımızın diyabet gibi hastalıkları olması nedeniyle durumu yoğun bakımda

Ev karantinasında tedavisi devam eden 5 vatandaşımız var

20 vatandaşımız hastanede tedavisi devam ediyor 12 vatandaşımızın ise karantina otelinde tedavisi devam ediyor.

Rakamlardan ziyade şuna dikkat çekmek istiyorum. Sağlık Bakanlığı bünyesinde temaslı takibi yapan 8 kişilik bir ekip var.

Bu ekip herkese ya da tesadüfi şekilde test yapmıyor. Özellikle temaslı kişilere ve belirli başlı kişilere test yapılıyor.

Belli bir süre önce yapılan testlerde negatif sonuç çıkması kimseyi rehavete uğratmasın.Daha sonraki süreçte testler pozitif olabiliyor.

Son 2 vakanın da pozitif çıkan ve tedavisi yoğun bakımda süren hastanın yakın akrabaları olan ve temas halinde olan kişiler olduğunu da açıklamak istiyorum.

Hastalarımızın tedavileri ayrı ayrı odalarda, profesyonel bir biçimde sürdürülüyor.

Bunların haricinde özellikle yurtdışından gelen ve karantinada olan vatandaşlarımızla ilgili olarak, her birinin farklı tarihlerde otellerden çıkışı söz konusu olacak, 1-9 Nisan arasında bu vatandaşlarımızın karantinadan çıkışı var. Çıkış yapmadan önce bu vatandaşlarımıza test yapılacak.

Bu merkezlerden evlerine gidişlerinde belirli kurallar çerçevesinde olacak ve evlerinden de bir hafta boyunca çıkamayacaklar.

Basında bir özel hastaneyle hükümetimizin çok yüksek rakamlardan kira anlaşması yaptığına dair iddialar var. Bir anlaşma yapılmış değildir. Bakanlar Kurulu'nun böyle bir anlaşması yoktur. Belli bir hizmet alımı olabilir ama üzerinde anlaşılmış bir rakam yoktur. Basında dolaşan rakamlar doğru değildir.

TC'den ülkemize yada ülkemizden TC'ye charter seferler yapılacak. 1 Nisan'da İstanbul'a, 4 Nisan'da Ankara'ya charter seferler olacak.

Ülkeye gelecek olan kişiler karantina altında kalacak.

314 kişi 2 seferle Kuzey Irak'a gönderildi. 10 Mart itibariyle 47 bin kişi ülkeden çıkış yaptı. 15 bin 438 kişi ülkeye giriş yaptı.

Belediyelerimiz lütfen marketlerdeki hijyen ve mesafe kurallarını denetlesinler. Bunu rica ediyorum.

Devlet çeşitli tedbirler alır ama nihayetinde başarılı olabilmemiz için toplumsal bilince ihtiyacımız vardır. Evde kalıp kendinizi izole etmelisiniz.

Ben önümüzdeki dönemde başarılı olacağımıza inanıyorum. Dünyanın en ileri ülkelerinde dahi virüsün ne kadar hızlı şekilde binlerce insana yayıldığını hep birlikte gözlemliyoruz.

Eğer tedbirli olursak bir ada ülkesi olarak, herkes sorumlu olursa canımız yanmaz,can kayıplarımız artmaz.

Örneğin bugün ödemeler nedeniyle banka önlerinde kuyruklar oluştuğunu gördük. Kimse gelip birilerinin düzen sağlamasını beklemesin. Herkes kendi tedbirini almalı. Mesafe kurallarıyla sıraya girmelidir.

Semptomlar görülmeden, siz bu virüsü geçirmiş olabilirsiniz. Belki de halen virüs taşıyorsunuz bu nedenle karantina sürecini 22 güne çıkardık.

3 kişinin cihaza bağlı şekilde tedavisi devam ediyor ama ülkemizdeki ventilatör sayısında bir sıkıntımız yok. Belirttiğim 3 kişi haricinde hastanede tedavi gören vatandaşların tedavileri sorunsuz devam eder hiçbir eksikliğimiz yoktur.

Hastane bağlamında, yatak sayısı bağlamında, sadece kamunun değil, özel hastanelerinde kapasitesinin sayımı yapılıyor. Kötü bir senaryoda kapasitemizin ne olduğunu bileceğiz.

Hastanemizde 4 enfeksiyon uzmanı ve 7 göğüs hastalıkları uzmanı tedavi için çalışıyor.

Bir başhemşire başkanlığında temaslı takibi yapan ekibimiz var.

Bugün çıkan 2 vaka, daha önce pozitif çıkan bir kişinin eşi ve çocuğudur.

Karpaz bölgesinde de benzer bir durum var. İz takibiyle doğru zamanda ve doğru kişiye test yaparsanız en uygun yönetim uygulamış olursunuz.

Herkes kendisinin potansiyel bir virüs taşıyıcısı olarak görüp ona göre kendisini izole etmelidir.

Bu misafircilik, gezme tozma işlerine son vermemiz gerekir. Dolayısıyla artık gece 9'dan sonra ben markete gidiyorum diye de sokağa çıkamazsınız. Yasada sadece para cezası değil hapis cezası da var. İkisi de geçerlidir. Yani yargı isterse iki cezayı da uygulayabilir.

Ankara ve İstanbul'dan gelecek uçaklar devletin kaldırdığı uçaklar değil. Bir firmanın yapacağı operasyondur. Eğer talep olursa İstanbul'dan Ercan'a bir uçuş daha olabilir.

Karpaz bölgesinde ilgili koordinasyon birimi, bölge kaymakamı ile polis müdürü tarafından oluşan kurul, hem Yeni Erenköy belediye başkanıyla hem de Dipkarpaz belediye başkanıyla yoğun bir koordinasyon içerisinde toplantı gerçekleştirdiler ve kararlar ürettiler.

Bölgeden bize gelen talepler var. Bankalar şubelerini açmadığı için para sıkıntısı oldu. Bunun çözümü içinde çalışıyoruz.

Gerekli düzenlemeler yapılacak ve sıkıntıları açacağız.

Karpaz bölgesinde temaslı vaka takibi bir aile çerçevesinde devam ediyor.

Bunun daha fazla yayılmasını önlemek ve takibiyle tespitinin daha kolay yapılması için alınan bir karardı bu. Fazla uzayabileceğini düşünmüyorum.