SON DAKİKA ! Bakanlar Kurulu kararları

İŞTE BAKANLAR KURULU'NDA ALINAN KARARLAR

1- Yurtdışına çıkışlarla ilgili olarak acil sağlık sorunu olanları gidişi halinde yardımcı olunacak. Gelişte ise 14 günlük denetimde esneklik gösterilecek

2- Pile ve Beyarmudu'nda batı kapısının ötesinde konutu bulunan vatandaşlarımızın hayatlarına devam edebilecekleri noktasında kendilerine gerekli muafiyet sağlanacak

3 - İngiliz üs bölgesinde çalışan vvatandalar konusu henüz netleşmiş değildir. Temaslarımız devam ediyor

4 -Geçişlerde Barış Gücü ve diplomatik misyonun geçişlerinin aksamaması için tedbirleri alma yoluna gideceğiz

5- İthalatın devam edebilmesi ve marketlere tedarik işlemleri için yurtdışından gelişini sağlauyacak tır şoförleri ve havayolu şirketleriyle ilgili bazı düzenleme olacak

6 - Ülkemizde bulunan turistlerin ülkelerine dönmesi için Güneyden gidişler için bazı esneklikler sağlanacak

7- Hayatın devamını sağlamak için bazı istisnalar sağlamak gerek. Özel klinik, hastane, veteriner klinikleri açık olacak.

8- Vatandaşın temel ihtiyaçları oalrak kasaplar da, fırınlar da açık olacak. Kafe kısımları açık olmayacak

9 - TÜK'ün arpa satışı devam edecek.

10 - Sütek ve süt işleyen imalathaneler çalışmalarına devam edecek.

11 - Tarım Bakanlığı altında veteriner dairesi ithalat ve ihracat dairesi, internet servis sağlayıcıları acil müdahale servisleri işlemeye devam edecek

12 - Belediyeler belediye başkanlarının takdiri ve minimum personel ile işlemeye devam edecek.

13 -Tüm otobüs KIBHAS dahil durdurulacak. Taksiler çalışmaya devam edecek

14 - Özel güvenlik hizmeti veren firmalar, su dağıtıcıları hizmet vermeye devam edecek. özellikle belli bazı noktalarda portakalın kesim ve paketleme işlemleri devam edecek.

15 - Restoranların yanında paket servisler de duracak.

16 - Çalışma Dairesi Sigorta ve İhtiyat Sandığı minimum personelle tedbir alma noktasına gidecek.

17 - Huzurevi de gröevine devam edecek.

18 -Bankalar açık oalcak ancak asgari fonksiyonlarını yerine getirecek minimum personel ile görev yapacaklar

19 - Şubeler yarım gün hizmet verecek aynı zamanda faaliyetlerine devam eden işletmelerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere işleyecek

20- Banka içerisine sınırlı sayıda müşteri alınacak

21 - Özellikle ATM ve internet bankacılığı gibi ankit yerine kredi kartı ve bankamatik kartı kullanımına özen gösterilmeli.

22 - Çeklerle ilgili olarak bakanlar kurulu kararı ile faaliyetleri durdurulacak şirketlerin çekleri 30 MArt sonrasına ötelenecek.

23 - 30 Mart tarihi geldiğinde ilave bir düzenleme yapılabilecekse bu da değerlendirilecek

24 - Bahse konu işletmelerin bankalardaki kredilerinin vadelerinin ötelenmesi ve takistlerin uzatılması veya atlama yoluna gidilmesi yönünde Bankalar Birliği bir karar aldı

25 - Bir diğer nokta faaliyeti durdurulan işletmelerin bu dönemdeki faiz yüklerinin hafifletilmesi için şu anda bir çalışma yapılıyor.

26 - 20 Mart 2020 tarihine kadar ödenmesi gerek Şubat Sosyal Sİgorta ve İhtiyat sandığı ödemeleri ertelenecek

27 - KTOB ve Acenteler Birliğine üye iş yerlerinin 1 mart-30 Haziran'ı kapsayan dönemde oluaşcak sosyal sigorta borçları 2021 yılına ertelenecek

28 - Diğer sektörlerdeki işletmelerden talep gelmesi halinde bakanlık gerekli değerlendirmeyi yapacak..

29 - Sosyal sigorta işlerinin online yapılması için düzenleme yapılacak

30 - GKK sivil işçi memur aşçı gibi sivil görevliler işlerine devam edecek

31 - Eczanelerin açık oldujkları saatlere ilişkin yeni düzenlemeye gidiliyor. Sabat 08.00 öğlen 13.00'e kadar açık olacak. Nöbetçi eczaneler gece yarısı 01.00'e kadar açık olacak... Ekstra birer nöbetçi eczane konulacak

32 - Devletin ihtiyaç duyacağı kamu görevlilerini işe çağırma yetkisi olacak. bunda yetkili bakan olacak.

33 - Bakanlar Kurulu kararlarına uymayanlar hakkında cezai işlem yapılacaktır..