SON DAKİKA! BAKANLAR KURULU SONA ERDİ

Başbakan Ersan Saner’in yeni alınan kararları az sonra açıklaması bekleniyor.
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Son Güncelleme: 02.04.2021 15:12
Başbakan Ersan Saner Başkanlığı’nda toplanan Bakanlar Kurulu sona erdi.
Başbakan Ersan Saner’in yeni alınan kararları az sonra açıklaması bekleniyor.
Yaşanan tüm gelişmeleri ve alınan kararları www.gundemkibris.com ve www.facebook.com/gundemkibris adreslerinden takip edebilirsiniz.