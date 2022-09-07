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SON DAKİKA! Bakanlar Kurulu sona erdi

Bakanlar Kurulu sona erdi. Tatar açıklamalarda bulundu.

07 Eylül 2022 Çarşamba 14:58
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SON DAKİKA! Bakanlar Kurulu sona erdi


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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın da davet edildiği Bakanlar Kurulu toplantısı tamamlandı. Tatar, toplantı sonrasında basına açıklamalarda bulundu. 

Tatar, Anayasa Mahkemesi'nin yerel seçimlerle ilgili kararı üzerine itişarede bulunulmak amacıyla toplantıya davet edildiğini belirterek, gereken yapılacak dedi. 

Tatar, konuyla ilgili şunları kaydetti:
"Anayasa Mahkemesi kararını verdi. Başbakan beni bunun üzerine toplantıya davet etti ve istişarelerde bulunduk. Anayasa Mahkemesi henüz gerekçeli kararı bizlerle paylaşmadı, akşam üzeri paylaşılacağını biliyoruz.  Bu karar okunacak ve istişare ederek bu süreci nasıl yönetiriz onun değerlendirmesini yapacağız.  Elbette mahkemenin ürettiği karara saygı duyacağız ve bu çerçevede hareket edeceğiz.  Seçim tarihi hangi tarihte olacak bunu değrerlendireceğiz. Hukukçular, başsavcılar da yer alacak bu süreçte ve büyük hassasiyetle süreci götüreceğiz. Belediye başkanları ve Meclis üyelerinin yetkileri sonra eriyor ancak hizmet halka dağıtılmaya devam edilecek. Tüm bunlar görüşülecek halk mağdur edilmeden karara varılacak"

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