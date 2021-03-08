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SON DAKİKA! BAKANLIK SON RAKAMLARI AÇIKLADI

"Toplam 6164  test yapıldı, 12's'i yerel 17 pozitif vakaya rastlandı, 43 kişi taburcu edildi" 

08 Mart 2021 Pazartesi 19:02
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SON DAKİKA! BAKANLIK SON RAKAMLARI AÇIKLADI

Son 24 saatte yapılan test sayısı 6164 olup, 12'si yerel 17 pozitif vakaya rastlanmış, 43 kişi taburcu edilmiştir. 

2 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiş, 3 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 12  kişi ise yerel vakadır. 

8 kişi Lefkoşa, 7 kişi Girne Bölgesi'ndendir. 

Vakaların bölgelere göre dağılımı 

Lefkoşa 

Ortaköy- 1 /Balıkesir-2  / Dereboyu- 1  / Gönyeli-1 / Haspolat-2 / Lefkosa Merkez -1 

Girne 
Girne Merkez- 4 / Beylerbeyi-3 

8  Mart  2021 Covid-19 genel durumu şöyle: 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 6164   

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 17  

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 2    

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 3 

Yerel Vaka Sayısı: 12     

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 43  

Bugün Kaybedilen Hasta:  

Yapılan Toplam Test Sayısı: 589. 123 

Toplam Vaka Sayısı: 3637 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 3248  

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 365   

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 65         

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 296     

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 24 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 4   

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