SON DAKİKA! BAKANLIK SON RAKAMLARI AÇIKLADI

Son 24 saatte yapılan test sayısı 6164 olup, 12'si yerel 17 pozitif vakaya rastlanmış, 43 kişi taburcu edilmiştir.

2 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiş, 3 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 12 kişi ise yerel vakadır.

8 kişi Lefkoşa, 7 kişi Girne Bölgesi'ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa

Ortaköy- 1 /Balıkesir-2 / Dereboyu- 1 / Gönyeli-1 / Haspolat-2 / Lefkosa Merkez -1

Girne

Girne Merkez- 4 / Beylerbeyi-3

8 Mart 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 6164

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 17

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 2

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 3

Yerel Vaka Sayısı: 12

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 43

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 589. 123

Toplam Vaka Sayısı: 3637

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 3248

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 365

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 65

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 296

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 24

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 4