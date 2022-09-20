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SON DAKİKA! Bakanlık'tan ani ölümlerle ilgili açıklama

Sağlık Bakanlığı Ani Ölümlerle İlgili Araştırma Komisyonu Açıklama yaptı.

20 Eylül 2022 Salı 16:50
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SON DAKİKA! Bakanlık'tan ani ölümlerle ilgili açıklama


Açıklama şu şekilde:

Ani ölümün tıbbı tanımı; Kişinin herhangi bilinen bir hastalık veya ölümüne neden olmaksızın beklenmedik bir anda hastalanması ve çok kısa bir süre içerisinde hayatını kaybetmesidir. Ancak ülkemizde bilinen hastalığı olan veya hastalık tedavisi sırasında ölen, hatta intihar sebebiyle vefat eden kişiler dahi ani ölüm olarak Polis Basın Subaylığı tarafından rapor edilmektedir. Bu nedenle basına yansıyan her ani ölüm tıbbi anlamda bir ani ölüm değildir.

Yukarıda tabloda yer verdiğimiz Ocak 2019 -Ağustos 2022 verilerinden de görülmektedir ki bu süre zarfında kardiyak (kalp hastalığı) nedeniyle ölümlerde artış tespit edilmemiştir.

2022’deki toplam ölümlerdeki artış ise Covid -19 ölümlerine bağlıdır. İçinde bulunduğumuz 2022 yılında gerek ülkedeki artan nüfus sayısına, gerekse pandeminin hafiflemesiyle hareketliliğin artmış olmasına rağmen, ölüm sayılarında anlamlı bir artış görülmemektedir.

Son Güncelleme: 20.09.2022 16:54
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