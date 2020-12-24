SON DAKİKA! BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

23.12.2020 tarihinde Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nda COVİD 19 risk değerlendirme toplantısı yapılmıştır. Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı temsilcileri ile Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin katıldığı bu toplantıda eğitim kurumlarında görülen vakalar nedeniyle alınan ve /veya alınması gereken önlemler konuşulmuştur.

Yapılan bilgi paylaşımında

1-Okullarda görülen vakalarla ilgili yapılan temaslı takibi ve Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın önlemleri sayesinde okul içinde yeni bulaşların önüne geçildiği,

2-Sağlık nedeni ile risk altında olabilecek öğretmen ve öğrencilerin önceden saptanıp gerekli önlemlerin alındığı,

3-Seyreltilmiş eğitim ile sosyal mesafe anlamında riskin azaltıldığı,

4-Salgında ilköğretim çağındaki çocukların yüksek riskli yaş gurubunda yer almadığı,

5-Eğitime ara verilmesi durumunda bu çocukların yüksek riskli gurupta yer alan büyükanne ve dedelerle daha çok temas etmek durumunda kalacağı hususları görüşülmüştür.

Tüm bu bilgiler ışığında öğrencilerin eğitimlerine devam etmesinin uygun olacağı kanaatine varılmıştır. Okul öncesi yaş gurubunda ise gerekli okullarda seyreltilmiş eğitimin yapılabileceği belirtilmiştir.

Ayrıca ülkeye girişte karantina uygulanması şartıyla Şubat ayı itibarı ile 2. Dönem yükseköğrenimin yüz yüze yapılmasında da bir sakınca olmayacağı konusunda fikir birliğine varılmıştır.

Sağlık Bakanlığı ile Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı COVİD19 vakalarının seyri ve yerel bulaş durumuna göre yeniden değerlendirmeler yapacak ve gerektiği takdirde alınacak kararlar yine kamuoyu ile paylaşılacaktır.