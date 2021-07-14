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SON DAKİKA! Başhekim Uçaner açıklamada bulundu

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Antijen testi pozitif çıkan ve PCR test sonucunu bekleyen Pandemi Hastanesi Başhekimi Dr. Erol Uçaner sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

14 Temmuz 2021 Çarşamba 11:30
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SON DAKİKA! Başhekim Uçaner açıklamada bulundu

Uçaner'in açıklaması şu şekilde:

Şu an için PCR sonucumu bekliyorum. Hızlı test pozitif, doğru ama doğrulama şart. Bir süredir Acil Durum Hastanesi dışında bir yere gitmiyorum,klinikte hasta bakmıyorum, sosyal ortamlara katılmıyorum.ADH  nde de gerekli tedbirleri alıyoruz. Mesleğimiz gereği risk hep var. Şu anda izoleyim ve PCR sonucunu bekliyorum. Çok sayıda temaslım olduğu doğru değil, zaten dünkü rutin testim  negatif çıkmıştı. Dolayısı ile spekülatif haberlere gerek yok. Ben zaten gerekli açıklamaları yapacağım.

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