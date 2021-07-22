SON DAKİKA: Başhekim Uçaner taburcu oldu

Uçaner'in paylaşımı şu şekilde:
Teşekkür etmek istediğim o kadar isim var ki....
Hastanede, telefoniyen,mesajlarla destek olan o kadar kişi var ki...teker teker teşekkürler
İlgili Galeriler
Yorumlar
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.