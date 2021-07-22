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SON DAKİKA: Başhekim Uçaner taburcu oldu

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Pandemi Hastanesi Başhekimi Dr. Erol Uçaner sosyal medya hesabından 2. PCR testinin de sonucunun negatif olduğunu duyurdu

22 Temmuz 2021 Perşembe 13:39
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SON DAKİKA: Başhekim Uçaner taburcu oldu

Uçaner'in paylaşımı şu şekilde:

Teşekkür etmek istediğim o kadar isim var ki....

Hastanede, telefoniyen,mesajlarla destek olan o kadar kişi var ki...teker teker teşekkürler </div> </div> </article> <!--div class=

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