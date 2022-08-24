SON DAKİKA... Belediye işçilerinin eyleme katılmasına Polis engeli...

ÖZEL HABER

Dipkarpaz Belediyesi'nde çalışanların bölgelerinden çıkarak, Meclis önündeki eyleme gelmesine izin verilmedi.

BES Başkanı Mustafa Yalınkaya, Geçitkale Polisi'nin Dipkarpaz Belediye çalışanlarının araçlarına el koyduğunu ve çalışanların Polis Merkezi'ne götürüldüğünü duyurdu.

Gündem Kıbrıs yayınında konuşan Yalınkaya, Polis'e çağrı yaparak 'daha fazla bizim sinirlerimizle oynamayın' dedi. Yalınkaya, emekçileri Polis Karakolu'na götürmenin bu direnci kırmayacağını, aksine öfkenin daha da artacağını vurguladı.

DEV-İŞ Başkanı Koral Aşam aynı sorunun diğer bölgelerde de yaşandığını belirterek, 'gerilim yaratmaktan başka bir şey yapmıyorsunuz' dedi.