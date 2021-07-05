SON DAKİKA! Bertan Zaroğlu YDP'den istifa ediyor

Zaroğlu yaptığı açıklamada ; "6 Temmuz salı günü saat 12.00 'da Noter eşliğinde Yeniden Doğuş Partsi'nden 2 bin üye ile birlikte istifalarımızı sunmak için YDP Genel merkezinde olacağız" dedi...
Son Güncelleme: 05.07.2021 16:36
Milletvekili Bertan Zaroğlu, Yeniden Doğuş Partisi (YDP)'den istifa edeceğini duyurdu.
Zaroğlu yaptığı açıklamada ; "6 Temmuz salı günü saat 12.00 'da Noter eşliğinde Yeniden Doğuş Partsi'nden 2 bin üye ile birlikte istifalarımızı sunmak için YDP Genel merkezinde olacağız" dedi...