Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
12 ay hapis cezası verildi
12 ay hapis cezası verildi
Kadına şiddet bitmiyor!
Kadına şiddet bitmiyor!
Yine Kadına Şiddet! Bağırdı çağırdı, yüzüne tükürdü
Yine Kadına Şiddet! Bağırdı çağırdı,...
Meydan savaşı gibi kavga!
Meydan savaşı gibi kavga!
Dördüncü kez mahkeme huzuruna çıktı
Dördüncü kez mahkeme huzuruna çıktı

SON DAKİKA! Bertan Zaroğlu YDP'den istifa ediyor

Milletvekili Bertan Zaroğlu, Yeniden Doğuş Partisi (YDP)'den istifa edeceğini duyurdu.

05 Temmuz 2021 Pazartesi 16:31
160 Okunma
SON DAKİKA! Bertan Zaroğlu YDP'den istifa ediyor

Zaroğlu yaptığı açıklamada ; "6 Temmuz salı günü saat 12.00 'da Noter eşliğinde Yeniden Doğuş Partsi'nden 2 bin üye ile birlikte istifalarımızı sunmak için YDP Genel merkezinde olacağız" dedi...

Son Güncelleme: 05.07.2021 16:36
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Merkez Bankası'ndan duyuru
Merkez Bankası'ndan duyuru
Oğuz; Haziran Ayında Toplam 803,349,707.92 Tl Ödeme Yapıldı
Oğuz; Haziran Ayında Toplam 803,349,707.92 Tl Ödeme Yapıldı
Başbakan Saner: "Maske, mesafe, hijyene özen gösterilmeli"
Başbakan Saner: "Maske, mesafe, hijyene özen gösterilmeli"
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim