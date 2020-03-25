SON DAKİKA! BES: "Yarın Sabahtan itibaren işbaşı yapılmaması talebimizdir"

Belediye Emekçileri Sendikası (BES) tüm üyelerine mesaj gönderdi.

Mesaj Şu Şekilde:

Sn. Üye, Hükümetin açıklamış olduğu Ekonomik Paket içerisinde emekçilere vurulan darbeyi reddediyoruz. Yarın Sabahtan itibaren işbaşı yapılmaması talebimizdir.Yarınlarımız için birlikte mücadele etmek zorundayız.Tüm sorumluluk şu andan itibaren Sendika Yönetim Kurulu'nundur. Bilginize.