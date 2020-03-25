SON DAKİKA! BES: "Yarın Sabahtan itibaren işbaşı yapılmaması talebimizdir"

Belediye Emekçileri Sendikası (BES) tüm üyelerine mesaj gönderdi.
Mesaj Şu Şekilde:
Sn. Üye, Hükümetin açıklamış olduğu Ekonomik Paket içerisinde emekçilere vurulan darbeyi reddediyoruz. Yarın Sabahtan itibaren işbaşı yapılmaması talebimizdir.Yarınlarımız için birlikte mücadele etmek zorundayız.Tüm sorumluluk şu andan itibaren Sendika Yönetim Kurulu'nundur. Bilginize.
Tam destek .
Eger bir an once OHAL ilan etmezsek bu isin altindan kalkamayiz. Bizim koronayla bas edebilecek ne saglik hizmetlerimiz ne de ekonomimiz yeterli. Koronaya karsi elimizdeki TEK SILAH!!! OHAL. Bunu da erteledikce seytanla Rus ruleti oynuyoruz. Yarin annelerimiz babalarimiz olecek , bu isin sakasi yok.
Bir an once herkes aklini toplayip OHAL ilan edin yoksa Italya dan beter olacagiz.
Dünya ne dertte, siz ne dertte. Belamısınız siz. Sanki ülke petrol satıyor da kasaları altınla dolu, size vermiyor. Belediyeniz ne topluyorsa ona kanaat getireceksiniz. Bu zor günler aynen öyle geçer.
Hibrit rumuzu ile yazan zat. Sizi takip ediyorum. Sizin psikolojik bir sorununuz olmalı. Ne kadar normal olmayan bir haber olsa hemen dalıp destekliyorsun. Beğenmiyorsan kapılır açılırkenden karşıya geç. Ben de kıbrıslıyım. Ancak ülkemi seven bir türküm