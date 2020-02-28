SON DAKİKA !Birçok hastaya oksijen verilememesi nedeniyle kalpleri durdu.

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre yoğun bakımda olan birçok hastaya oksijen verilememesi nedeniyle kalpleri durdu. Hastalar doktorların yaptığı kalp masajıyla hayatta tutulmaya çalıştı. Hastane kaynaklarından edinilen bilgiye göre hastaların durumlarının ağır olduğu da edinilen bilgiler arasında.