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SON DAKİKA !Birçok hastaya oksijen verilememesi nedeniyle kalpleri durdu.

Birçok hastaya oksijen verilememesi nedeniyle kalpleri durdu.

28 Şubat 2020 Cuma 10:26
7286 Okunma
SON DAKİKA !Birçok hastaya oksijen verilememesi nedeniyle kalpleri durdu.

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre yoğun bakımda olan birçok hastaya oksijen verilememesi nedeniyle kalpleri durdu. Hastalar doktorların yaptığı kalp masajıyla hayatta tutulmaya çalıştı. Hastane kaynaklarından edinilen bilgiye göre hastaların durumlarının ağır olduğu  da edinilen bilgiler arasında.

Son Güncelleme: 28.02.2020 11:36
Anahtar Kelimeler:
HastaneYangınLefkoşa YangınLefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastane Yangın
Yorumlar
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Aliço 2020-02-28 11:03:55

Kafam karıştı. "Birçok hastanın kalbi durdu. Ama iki kişi öldü deniliyor. Diğer kalbi duranların durumu ne?

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Filiz Yazlık 2020-02-28 11:04:03

Ölenlere Allah'tan Rahmet,yaslı Ailelere Başsağlığı Diliyoruz,Kalanlarla Allahü Teala Şifalar Versin İnşAllah Hastanemize ve tüm Çalışan Ekibinede Çok Geçmiş Olsun Dileğiyle İnşAllah

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Üzgün 2020-02-28 11:31:14

komple yıkın o hastaneyi artık, düzgün sağlık hizmeti verilemiyor,hali içler acısı,Allah düşürmesin kimseyi oraya,insanlara sağlık verileceğine sağlığı ile oynanıyor
SAĞLIK BAKANI İSTİFA

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