SON DAKİKA !Birçok hastaya oksijen verilememesi nedeniyle kalpleri durdu.

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre yoğun bakımda olan birçok hastaya oksijen verilememesi nedeniyle kalpleri durdu. Hastalar doktorların yaptığı kalp masajıyla hayatta tutulmaya çalıştı. Hastane kaynaklarından edinilen bilgiye göre hastaların durumlarının ağır olduğu da edinilen bilgiler arasında.
Son Güncelleme: 28.02.2020 11:36
Kafam karıştı. "Birçok hastanın kalbi durdu. Ama iki kişi öldü deniliyor. Diğer kalbi duranların durumu ne?
Ölenlere Allah'tan Rahmet,yaslı Ailelere Başsağlığı Diliyoruz,Kalanlarla Allahü Teala Şifalar Versin İnşAllah Hastanemize ve tüm Çalışan Ekibinede Çok Geçmiş Olsun Dileğiyle İnşAllah
komple yıkın o hastaneyi artık, düzgün sağlık hizmeti verilemiyor,hali içler acısı,Allah düşürmesin kimseyi oraya,insanlara sağlık verileceğine sağlığı ile oynanıyor
SAĞLIK BAKANI İSTİFA