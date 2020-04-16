Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Alerji ve astım hastalarına ilkbahar uyarısı
Alerji ve astım hastalarına ilkbahar...
Saç dökülmesinin nedeni
Saç dökülmesinin nedeni
Elon Musk'tan 'corona virüs' açıklaması
Elon Musk'tan 'corona virüs' açıklaması
Google o uygulamaları kaldırdı
Google o uygulamaları kaldırdı
Japon bilim insanından 'dünya dışı yaşam' açıklaması
'Dünya dışı yaşam'

SON DAKİKA! Bugün pozitif vaka görülmedi

Sağlık Bakanlığı bugün 365 test yapıldığını, pozitif vakaya rastlanmadığını açıkladı.

16 Nisan 2020 Perşembe 17:57
1331 Okunma
SON DAKİKA! Bugün pozitif vaka görülmedi

Sağlık Bakanlığı bugün 365 test yapıldığını,  pozitif vakaya rastlanmadığını açıkladı.

SAĞLIK BAKANLIĞI AÇIKLAMASI ŞU ŞEKİLDE:

Sağlık Bakanı Dr.Ali Pilli'nin dün akşam açıkladığı üzere   Iskele bölgesinde iki pozitif ( karı-koca) COVID-19 vaka  saptanmış olup,  erkek hasta 28 Mart 2020 tarihinde Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne farklı bir nedenle yatırılarak tedavi olmuş ve bu süreçte kendisine eşi refakat etmiştir.

Söz konusu çift,  6 Nisan 2020 tarihinde hastaneden taburcu edilmiştir. 

13 Nisan 2020 tarihinde ameliyat olmak için yeniden Gazimağusa Devlet Hastanesi'ne yatırılan erkek  hastanın ameliyat öncesi yapılan tetkiklerinde kendisine  COVID- 19 pozitif tanısı konmuş ve tanının konulmasının ardından eşine de aynı tetkikler yapılmıştır.

Test sonucunda eşinde de COVID- 19 pozitif saptanmıştır. Çifte Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi'nde ayrıca PCR testi yapılmış ve sonuç yine pozitif çıkmıştır. Söz konusu çift Lefkoşa Devlet Hastanesi karantina merkezinde tedavi altına alınmıştır. Çiftin yakın temasta olduğu kişilere de test yapılmış olup sonuçları beklenmektedir.

Öte yandan Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde görev yapan tüm çalışan ve hemşirelere de bugün hızlı testler yapılmış olup hepsi de negatif sonuç vermiştir. Söz konusu hastaya yakın temasta olan çalışanlar için de ayrıca PCR  testi yapılmıştır. Bunlar da negatif  sonuç  vermiştir.

Ayrıca dün karantina merkezi olarak kullanılan Dome Otel’de yurtdışından gelen ve gözetim altında tutulan bir öğrencide de COVID-19 pozitif saptanmış olup, Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde karantina merkezinde müşahede altına alınmıştır. Söz konusu hastanın  temaslı çalışmaları sürmektedir.

Bugün ise toplam 365 test yapılmış  ve bugüne kadar yapılan  toplam test sayısı 5 bin 96'ya ulaşmıştır.

Bugun yapılan test sonuçlarında pozitif vakaya rastlanmamıştır. 

Bugün karantina merkezinden 6 kişi  daha taburcu edilmiştir.

Toplam vaka sayısı ise 105 olarak kalmıştır. Bugüne kadar 80 kişi taburcu edilmiştir.

Su anda 21 kişinin tedavisi ise sürmektedir.

Bugüne kadar kaybedilen hasta sayısı 4 olup, şu anda yoğun bakımda bulunan hastamız yoktur.

Son Güncelleme: 16.04.2020 18:13
Anahtar Kelimeler:
Sağlık BakanlığıCoronavirüsKoronavirüs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“Yetkililerin bu teslimattan haberi yok!” iddiası ortalığı karıştırdı
“Yetkililerin bu teslimattan haberi yok!” iddiası ortalığı karıştırdı
Hasan Şeren’in ölüm nedeni kalp krizi
Hasan Şeren’in ölüm nedeni kalp krizi
İskele'deki vakalara birinci dereceden yakın temaslılar karantina oteline alındı
İskele'deki vakalara birinci dereceden yakın temaslılar karantina oteline alındı
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim