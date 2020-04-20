SON DAKİKA! Bugün pozitif vaka görülmedi

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, KKTC'de koronavirüs salgını hakkında BRT 'de canlı yayına katılarak açıklamalarda bulundu.

Ali Pilli bugün yapılan 396 test sonucunda pozitif vakaya rastlanmadığını açıkladı.

Vaka sayısının 109’dan 108’e düştüğünü belirten Pilli “Dün Mağusa Devlet Hastanesi’nde pozitif olarak tespit edilen vaka Lefkoşa’ya kaldırıldı, orada 2 kez test yapıldı. İki test de negatif çıktığı için hasta hastaneden çıkarılmıştır” dedi.