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SON DAKİKA! Bugün pozitif vaka görülmedi

Sağlık Bakanı Ali Pilli, KKTC'de koronavirüs salgını hakkında açıklamalarda bulundu.

20 Nisan 2020 Pazartesi 19:00
1387 Okunma
SON DAKİKA! Bugün pozitif vaka görülmedi

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, KKTC'de koronavirüs salgını hakkında BRT 'de canlı yayına katılarak açıklamalarda bulundu.

Ali Pilli bugün yapılan 396 test sonucunda pozitif vakaya rastlanmadığını açıkladı.

Vaka sayısının 109’dan 108’e düştüğünü belirten Pilli “Dün Mağusa Devlet Hastanesi’nde pozitif olarak tespit edilen vaka Lefkoşa’ya kaldırıldı, orada 2 kez test yapıldı. İki test de negatif çıktığı için hasta hastaneden çıkarılmıştır” dedi.  

 

Son Güncelleme: 20.04.2020 19:12
Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsCoronavirüsAli PilliSağlık BakanlığıKKTC Koronavirüs
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Hayri 2020-04-20 19:10:32

son gun cikar 1tane daha hep ayni

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