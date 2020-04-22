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SON DAKİKA! Bugün pozitif vaka görülmedi

Sağlık Bakanlığı, KKTC'de koronavirüs salgını hakkında açıklamalarda bulundu.

22 Nisan 2020 Çarşamba 17:01
998 Okunma
SON DAKİKA! Bugün pozitif vaka görülmedi

Sağlık Bakanlığı, KKTC'de koronavirüs salgını hakkında açıklamalarda bulundu.

Bakanlık bugün 646 test yapıldığını, pozitif vakaya rastlanmadığını duyurdu.

SAĞLIK BAKANLIĞI AÇIKLAMASI:

Bugün yapılan test sayısı: 646

Pozitif vaka sayısı: 0

İyileşen hasta  sayısı: 2

Yoğun bakımdaki hasta sayısı: 0

Toplam yapılan test sayısı: 7525

Toplam pozitif vaka sayısı: 108

Tedavisi süren hasta sayısı: 17

Toplam kaybedilen hasta  sayısı: 4

Toplam iyileşen hasta sayısı: 87

Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsCoronavirüs
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Hasan 2020-04-22 17:14:12

Ev de kalmak istiyen ler bozuluyor bu bu duruma ha

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