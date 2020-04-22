SON DAKİKA! Bugün pozitif vaka görülmedi

Sağlık Bakanlığı, KKTC'de koronavirüs salgını hakkında açıklamalarda bulundu.
Bakanlık bugün 646 test yapıldığını, pozitif vakaya rastlanmadığını duyurdu.
SAĞLIK BAKANLIĞI AÇIKLAMASI:
Bugün yapılan test sayısı: 646
Pozitif vaka sayısı: 0
İyileşen hasta sayısı: 2
Yoğun bakımdaki hasta sayısı: 0
Toplam yapılan test sayısı: 7525
Toplam pozitif vaka sayısı: 108
Tedavisi süren hasta sayısı: 17
Toplam kaybedilen hasta sayısı: 4
Toplam iyileşen hasta sayısı: 87
Ev de kalmak istiyen ler bozuluyor bu bu duruma ha