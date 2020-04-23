SON DAKİKA! Bugün pozitif vaka görülmedi

Sağlık Bakanlığı, KKTC'de koronavirüs salgını hakkında açıklamalarda bulundu.

Bakanlık bugün 352 test yapıldığını, pozitif vakaya rastlanmadığını duyurdu.

Bakan Pilli, bugün Covid -19 testlerinin Mağusa Belediyesi ve İskele Belediyesi çalışanları, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Ateş ve Öksürük Polikliniği ve Mağusa Devlet Hastanesi Ateş ve Öksürük Poliklinigine giden vakalar, Güneş Residance'da gözlem altında kalan kişiler ve pozitif çıkan vakaların genişletilmiş temas çevrelerine yapıldığını söyledi.

SAĞLIK BAKANLIĞI AÇIKLAMASI:

Bugün yapılan test sayısı: 352

Pozitif vaka sayısı: 0

Taburcu edilen hasta sayısı: Yok

Yoğun bakımdaki hasta sayısı: 0

Toplam yapılan test sayısı: 7877

Toplam pozitif vaka sayısı: 108

Tedavisi süren hasta sayısı: 17

Toplam kaybedilen hasta sayısı: 4

Toplam iyileşen hasta sayısı: 87