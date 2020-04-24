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SON DAKİKA! Bugün pozitif vaka görülmedi

Bakan Pilli:" Toplam 546 test yapıldı yeni vaka yok "

24 Nisan 2020 Cuma 17:25
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SON DAKİKA! Bugün pozitif vaka görülmedi

Bakan Pilli:" Toplam 546 test yapıldı yeni vaka yok "

Sağlık Bakanı Dr Ali Pilli, bugün yapılan test sayısının 546 olduğunu yeni bir vakaya rastlanmadığı açıkladı.

Bakan Pilli, bugün Covid -19  testlerinin Lefkoşa Türk Belediyesi çalışanları, Mağusa Belediyesi ve İskele Belediyesi çalışanları, Royal Palace Otel’de gözetim altında tutulanlar,  Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Ateş ve Öksürük Polikliniği ve Mağusa Devlet Hastanesi Ateş ve Öksürük Poliklinigine giden vakalar, Ercan Havalimanı yer hizmetleri personeli, Petrol İstasyonu çalışanları, Mağusa Tıp Merkezi sağlık çalışanları ve Mağusa Limanında gemilerde bulunan personele yapıldığını açıkladı.

Bakan Pilli'nin , 24 Nisan 2020 Covid-19 genel durumu ile ilgili açıklaması şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 546

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 0

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı- yok

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok

Yapılan Toplam Test Sayısı- 8423

Toplam Vaka Sayısı- 108

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 87

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı-17

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok

Son Güncelleme: 24.04.2020 17:38
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