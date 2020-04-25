SON DAKİKA! Bugün pozitif vaka görülmedi

Sağlık Bakanı Dr Ali Pilli, bugün yapılan test sayısının 324 olduğunu yeni bir vakaya rastlanmadığını bugün 5 kişinin tedavisini tamamlayarak taburcu edildiğini açıkladı.
Bakan Pilli, bugün Covid -19 testlerinin Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi, Mağusa Devlet Hastanesi, Girne Akçiçek Hastanesi , Cengiz Topel Hastanesi Ateş ve Öksürük Polikliniklerine giden vakalar, Mağusa Petrol İstasyonları ve Güzelyurt Petrol İstasyonları çalışanları, Riveside Otel Çalışanları, Mağusa Belediyesi ve İskele Belediyesi çalışanlarına yapıldığını açıkladı.
Bakan Pilli, ülkemizde Covid-19 ile ilgili son durumun iyi seyirde olduğunu, ancak yine de tedbiri elden bırakmamak gerektiğini söyledi. Covid- 19 virüsünün aramızda olduğu bilinci ile hareket etmek zorunda olduğumuzu belirten Bakan Pilli, rehavete kapılmadan kurallara uymamız gerektiğini, 65 yaş üzeri risk gurubunda olan kişilerin özellikle dışarı çıkmamaları gerektiğini vurguladı.
Sokağa çıktığımızda maske kullanmanın zorunlu olduğunu anımsatan Bakan Pilli, sosyal mesafe, hijyen kuralları ve izolasyon kurallarına uymamız gerektiğini, dünyada bu salgın bitmedikçe ülkemizde de tehlikenin devam ettiğini, dolayısı ile kurallara uymamızın şart olduğunu ifade etti.
Bakan Pilli'nin , 25 Nisan 2020 Covid-19 genel durumu ile ilgili açıklaması şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 324
Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 0
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-5
Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok
Yapılan Toplam Test Sayısı- 8747
Toplam Vaka Sayısı- 108
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 92
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı-12
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok
Kapıları kapalı tutarsak çok iyi bir konumdayız.Virüsün halk arasında olabileceği ihtimalinide lütfen göz önüne alınız.Virüs taşıyıp belirti taşımayabilir ,haliyle gidip test olmaz vatandaşlar.Rastlantısal test yapılmalı belirli bölgelerde toplu olarak.
Çok güzel haber 4 myıstan sonra normale dön inş maske mesafe uyulacak evde kalmak istiğen aynı bu günlrdeki gibi kalabilir
Önçe dünya sağlık örgütü sonra önünde koça koça prof yazanlar inanmıyorum maskeyi insanlara100 gün sonra takın dediler daha önce takanlara siz hastamısınız takıyor sunuz diyorlrdı sanki vürüs insanları alnın da yazıyordu ögöremediler hiç birşeyi