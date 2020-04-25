SON DAKİKA! Bugün pozitif vaka görülmedi

Sağlık Bakanı Dr Ali Pilli, bugün yapılan test sayısının 324 olduğunu yeni bir vakaya rastlanmadığını bugün 5 kişinin tedavisini tamamlayarak taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, bugün Covid -19 testlerinin Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi, Mağusa Devlet Hastanesi, Girne Akçiçek Hastanesi , Cengiz Topel Hastanesi Ateş ve Öksürük Polikliniklerine giden vakalar, Mağusa Petrol İstasyonları ve Güzelyurt Petrol İstasyonları çalışanları, Riveside Otel Çalışanları, Mağusa Belediyesi ve İskele Belediyesi çalışanlarına yapıldığını açıkladı.

Bakan Pilli, ülkemizde Covid-19 ile ilgili son durumun iyi seyirde olduğunu, ancak yine de tedbiri elden bırakmamak gerektiğini söyledi. Covid- 19 virüsünün aramızda olduğu bilinci ile hareket etmek zorunda olduğumuzu belirten Bakan Pilli, rehavete kapılmadan kurallara uymamız gerektiğini, 65 yaş üzeri risk gurubunda olan kişilerin özellikle dışarı çıkmamaları gerektiğini vurguladı.

Sokağa çıktığımızda maske kullanmanın zorunlu olduğunu anımsatan Bakan Pilli, sosyal mesafe, hijyen kuralları ve izolasyon kurallarına uymamız gerektiğini, dünyada bu salgın bitmedikçe ülkemizde de tehlikenin devam ettiğini, dolayısı ile kurallara uymamızın şart olduğunu ifade etti.

Bakan Pilli'nin , 25 Nisan 2020 Covid-19 genel durumu ile ilgili açıklaması şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 324

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 0

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-5

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok

Yapılan Toplam Test Sayısı- 8747

Toplam Vaka Sayısı- 108

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 92

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı-12

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok