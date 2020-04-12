Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Alerji ve astım hastalarına ilkbahar uyarısı
Alerji ve astım hastalarına ilkbahar...
Saç dökülmesinin nedeni
Saç dökülmesinin nedeni
Elon Musk'tan 'corona virüs' açıklaması
Elon Musk'tan 'corona virüs' açıklaması
Google o uygulamaları kaldırdı
Google o uygulamaları kaldırdı
Japon bilim insanından 'dünya dışı yaşam' açıklaması
'Dünya dışı yaşam'

SON DAKİKA! Bugün yeni pozitif vaka görülmedi

" Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli,  12 Nisan 2020 Covid-19 genel durumu ile ilgili açıklamada bulundu" 

12 Nisan 2020 Pazar 17:24
2556 Okunma
SON DAKİKA! Bugün yeni pozitif vaka görülmedi

" Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli,  12 Nisan 2020 Covid-19 genel durumu ile ilgili açıklamada bulundu" 

Bugün yapılan test sayısının 164 olduğunu belirten Bakan Pilli, pozitif vaka sayısının olmadığını açıkladı. 

Bakan Pilli'nin 12 Nisan 2020 Covid-19  genel durumu ile ilgili açıklaması şöyle; 

Yapılan test sayısı 164 

Pozitif Vaka sayısı 0

İyileşerek bugün taburcu edilen hasta sayısı 12  

Bugün kaybedilen hasta sayısı 0

Toplam kaybedilen hasta sayısı 3 

Toplam yapılan test sayısı 4212 

Toplam pozitif vaka sayısı 99

Tedavisi devam eden vaka sayısı 39 

Toplam iyileşip taburcu edilen hasta sayısı 57 

Yoğun bakımdaki hasta sayısı 1

Son Güncelleme: 12.04.2020 17:30
Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsCoronavirüsAli PilliSağlık Bakanlığı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
vatandaş 2020-04-12 18:06:31

diğer 39 da iyileşir ve sınırlarımızı yabancılara 1-2 ay daha açmazsak hayatımız bir nebze normale döner.. kaldırın bu yasakları yavaş yavaş

Cevapla
Beğenmedim! (1)
Avatar
Gg 2020-04-12 17:52:58

Tebrikler umarim bu sekilde ilerler

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
VATANDAŞ 2020-04-12 20:38:30

GÜNE 160-170 TEST YETERSİZ, BİRRAZ DAHA ARTIRALIM, TÜM SAĞLIK VE POLİS ÇALIŞANLARA DA TEST YAPALIM, ÇÜNKÜ BU İNSANLAR RİSK ALTINDA

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Gesi 2020-04-12 19:57:24

Takdik maktik yokkk bam bam bamm

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Zaroğlu: "Yardım isteyeceğine hakkını isteseydi"
Zaroğlu: "Yardım isteyeceğine hakkını isteseydi"
Basın örgütlerinden hükümete sert tepki: Tarih bu ayıbı yazacak!
Basın örgütlerinden hükümete sert tepki: Tarih bu ayıbı yazacak!
“Akıncı yine şov peşinde”
“Akıncı yine şov peşinde”
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim