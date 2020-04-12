SON DAKİKA! Bugün yeni pozitif vaka görülmedi

" Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, 12 Nisan 2020 Covid-19 genel durumu ile ilgili açıklamada bulundu"
Bugün yapılan test sayısının 164 olduğunu belirten Bakan Pilli, pozitif vaka sayısının olmadığını açıkladı.
Bakan Pilli'nin 12 Nisan 2020 Covid-19 genel durumu ile ilgili açıklaması şöyle;
Yapılan test sayısı 164
Pozitif Vaka sayısı 0
İyileşerek bugün taburcu edilen hasta sayısı 12
Bugün kaybedilen hasta sayısı 0
Toplam kaybedilen hasta sayısı 3
Toplam yapılan test sayısı 4212
Toplam pozitif vaka sayısı 99
Tedavisi devam eden vaka sayısı 39
Toplam iyileşip taburcu edilen hasta sayısı 57
Yoğun bakımdaki hasta sayısı 1
diğer 39 da iyileşir ve sınırlarımızı yabancılara 1-2 ay daha açmazsak hayatımız bir nebze normale döner.. kaldırın bu yasakları yavaş yavaş
Tebrikler umarim bu sekilde ilerler
GÜNE 160-170 TEST YETERSİZ, BİRRAZ DAHA ARTIRALIM, TÜM SAĞLIK VE POLİS ÇALIŞANLARA DA TEST YAPALIM, ÇÜNKÜ BU İNSANLAR RİSK ALTINDA
Takdik maktik yokkk bam bam bamm