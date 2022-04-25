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SON DAKİKA: Bursa'da tek motorlu uçak düştü

İHA'nın haberine göre Bursa'da tek motorlu bir uçağın düştüğü belirtildi.

25 Nisan 2022 Pazartesi 15:30
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SON DAKİKA: Bursa'da tek motorlu uçak düştü

Bursa'da Yunuseli Havalimanı yakınlarında saat 15.05 sıralarında Osmangazi ilçesinde, tek motorlu eğitim uçağı evlerin arasında düştü.

Uçağın düştüğü noktada yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın kısa sürede söndürüldü.

Gelen ilk bilgilere göre, Ultralight tipi uçak kalkıştan hemen sonra düştü. 

İKİ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Bursa Valisi Yakup Canbolat, "Eğitim uçağının düşmesi sonucu pilot ve öğrenci pilot hayatını kaybetti. İlk tespitlere göre yaralı yok" açıklaması yaptı. Vali, iki ev ve araçta hasar oluştuğunu belirtti.

Canpolat, konunun her yönüyle başsavcılık tarafından araştırılacağını söyledi.

Son Güncelleme: 25.04.2022 15:58
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