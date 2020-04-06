SON DAKİKA! ‘Çangar’a özel’ ambulans ihalesi iptal

Sağlık Bakanlığı tarafından ‘yangından mal kaçırırcasına’ ve şartnamede yer alan ’30 günde ambulansların teslim edilmesi gerektiği’ şartıyla adeta ‘adrese teslim’ şekilde açılan ambulans alımı ihalesi iptal edildi. Başbakan Ersin Tatar, süspansiyon sistemi ambulans olarak kullanılması için uygun olmayan ve içerisinde gerekli donanımları barındırmayan ambulansların satın alınmasına engel oldu.



5’i Vakıflar İdaresi tarafından yapılan bağışla, 7’si ise devlet bütçesiyle alınacak toplamda 12 ambulans için Sağlık Bakanlığı tarafından açılan ihale kamuoyunda birçok tepkiye neden olmuştu.



Başbakan Ersin Tatar, toplum vicdanında tepkilere neden olan ambulans alım ihalesini iptali için Sağlık Bakanlığı müsteşarına talimat verdi. Çeşitli tepkilere neden olan Çangar Motors’un ambulansları da yine Çangar’ın elinde kaldı. Hükümetin HP kanadının da bu ihaleden rahatsızlık duyduğu ve ihalenin iptali için UBP’ye baskı yaptığı öğrenildi.



BAŞBAKAN TATAR, TEPKİLERE KAYITSIZ KALMADI



GÜNDEM KIBRIS'ın gündeme taşıdığı ve toplumda infial yaratan 12 ambulans alımı için gerçekleştirilen ihale iptal edildi. Başbakan Ersin Tatar’ın, söz konusu ihale şartnamesinin ‘adrese teslim’ şekilde açılması ve satın alınan ambulansların gerekli özelliklerde ve donanımlarda olmadığıyla ilgili iddialardan ciddi şekilde rahatsızlık duyduğu öğrenildi. Başbakan Tatar’ın ülkenin içinde bulunduğu zor koşullarda devletin kısıtlı maddi kaynaklarını korumak adına çeşitli spekülasyonlara neden olan bu ihalenin iptal edilmesine karar verdiği öğrenildi. Söz konusu ambulansların bir daha devlet tarafından alınmayacağı ve açılacak olan herhangi bir devlet ihalesinde söz konusu ambulansların kabul edilmeyeceği de belirtildi.





