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SON DAKİKA! DEPREMİN ŞİDDETİ 5.3

Kıbrıs'ın güneyinde saat 16.26'da bir deprem meydana geldi.

21 Ocak 2021 Perşembe 16:38
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SON DAKİKA! DEPREMİN ŞİDDETİ 5.3

Kıbrıs'ın güneyinde saat 16.26'da bir deprem meydana geldi.

Yerin 60 kilometre altında gerçekleşen 5.3 büyüklüğündeki sarsıntının merkez üssü, Güney Kıbrıs'ın Pergomas kentine 7 kilometre mesafede.

Deprem, Güney Kıbrıs'ın yanı sıra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de hissedildi.

Kıbrıs adasının güneyinden geçen devasa fay hattı, Kızıl Deniz'den başlayıp Suudi Arabistan, İsrail, Lübnan gibi ülkelerden geçerek, Hatay'dan Akdeniz açıklarına dönüyor. Hat, Rodos'un yakınlarından geçip İyon Deniz'i açıklarına kadar devam ediyor.

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