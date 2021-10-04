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SON DAKİKA! Diva'ya kötü haber!

Bülent Ersoy'un orkestrasının cezası belli oldu...

04 Ekim 2021 Pazartesi 11:21
1387 Okunma
SON DAKİKA! Diva'ya kötü haber!
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ÖZEL HABER

Bülent Ersoy'un orkestrasının cezası belli oldu...

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan 21 sanık aleyhine verilen kararı Ağır Ceza Mahkemesi başkanı Fadıl Aksun okudu...

21 kişilik orkestranın şefi 45 gün hapis cezasına çarptırılırken Orkestra üyelerine 1 ay hapis cezası verildi...

Ayrıca Sağlık Üst Kurulu kararına aykırı olarak sanıkların ülkeye girişine izin verilip konser vermelerini sağlayan politikacı ve bürokratlara soruşturma açılması emri de verildi...

Son Güncelleme: 04.10.2021 11:25
Anahtar Kelimeler:
Bülent Ersoyun OrkestrasıBülent Ersoy
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