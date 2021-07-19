SON DAKİKA! Erdoğan KKTC’de

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nın 47’nci yılı nedeniyle beraberindeki heyetle birlikte KKTC’ye geldi.
Erdoğan, Ercan Havalimanı'nda Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından resmi törenle karşılandı.
Recep Tayyip Erdoğan’ın Ercan Havaalanı’nda basın toplantısı yapması bekleniyor.
Erdoğan, saat 16:00’da “müjde vereceğim” dediği Meclis Genel Kurulu toplantısına katılacak.
Program daha sonra sırasıyla; 17.00’de Cumhurbaşkanlığı’nda toplantı, 17.30’da Lefkoşa’daki Büyükhan’da ‘gençlerle buluşma’ etkinliği, 19.30’da Anadolu Ateşi’nin Atatürk Spor Salonu’nda düzenleyeceği gösteri ile sürecek.
Saat 20.50’de ise, Erdoğan ile Tatar’ın başlama vuruşunu yapacakları “Şöhretler Karması Futbol Maçı’nın gerçekleşmesi bekleniyor.