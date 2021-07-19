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SON DAKİKA! Erdoğan müjdeyi açıkladı

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47'nci yıl dönümü dolayısıyla Cumhuriyet Meclisi Özel Oturumu'na katılıyor.

19 Temmuz 2021 Pazartesi 17:49
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SON DAKİKA! Erdoğan müjdeyi açıkladı

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan beklenen müjdeyi açıkladı.

KKTC'ye Külliye ve parlamento binası müjdesi

Erdoğan:

Bilindiği gibi KKTC Cumhurbaşkanlığı'nın düzgün bir Külliye ve binası yok. Biz bunu KKTC'ye yakıştırmıyoruz. Şimdi Cumhurbaşkanlığı'nın Külliyesi ile ilgili proje çalışmaları bitti ve inşaasına yakında başlıyoruz. İstiyoruz ki bir Millet Bahçesi'de yapalım istiyoruz. Devlet olmanın işte ifadesi budur. Bunu inşallah projeyi hayata geçirerek birilerine göstereceğiz. Aynı zamanda parlamento binası yapacağız. Mileltvekillerimizin kendilerini özgür ve rahat hissedebilecekleri alanları olsun istiyoruz. 500 dönüm arazi tahsis ettik.

Son Güncelleme: 19.07.2021 17:57
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