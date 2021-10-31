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SON DAKİKA! Erkek arkadaşının aracına saldırdı!

Bugün Lefkoşa’da gerçekleşen olay bölge sakinlerini hayretler içinde bıraktı.

31 Ekim 2021 Pazar 21:04
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SON DAKİKA! Erkek arkadaşının aracına saldırdı!
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Lefkoşa Yenişehir/Barış Manço Parkı yakınlarında erkek arkadaşına henüz bilinmeyen sebepten dolayı sinir krizi geçiren kadın, erkek arkadaşının ST 282 plakalı aracına ciddi şekilde kasti hasar verdi.

Öfkeli kadın eline gelen büyük taşları erkek arkadaşının aracına atarak araçta ciddi hasar bıraktı.

Bölgede olaya görgü şahidi olan duyarlı vatandaşlar ise 155 Polis İmdat hattını arayarak polisin kısa sürede olay yerine intikal etmesini sağladı.

Olay yerine gelen polis ekipleri bahse konu olan iki şahsı ifadeye aldı.

Polisin olay ile ilgili soruşturması sürüyor.

Son Güncelleme: 31.10.2021 22:36
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