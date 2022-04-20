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SON DAKİKA! Ersin Tatar kararını verdi

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Ersin Tatar kararını verdi.

20 Nisan 2022 Çarşamba 13:18
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SON DAKİKA! Ersin Tatar kararını verdi

ÖZEL HABER

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Ersin Tatar kararını verdi.

Bilindiği üzere Başbakan Faiz Sucuoğlu dün öğle saatlerinde kabinesinde bulunan Maliye Bakanı Sunat Atun'un görevden alınması için Cumhurbaşkanın onayını istemiş fakat Tatar bir cevap vermemişti.

Bekleyiş akşam saatlerini bulunca Sucuoğlu, hükümet ortakları Ataoğlu ve Arıklı ile görüşüp hükümetinde istifasını Cumhurbaşkanına sundu.

Saatler 22.00' yi gösterdiğinde UBP'nin Genişletilmiş MYK'sı gerçekleşti.

Toplantı sonucu Sucuoğlu'na oy birliği ile destek kararı çıktı.

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Gündem Kıbrıs'ın güvenilir kaynaklardan elde ettiği bilgilere göre Cumhurbaşkanı, Hükümetin istifasını kabul ediyor.

Son Güncelleme: 20.04.2022 14:46
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