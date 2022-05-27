SON DAKİKA! Evler tahliye ediliyor

Geçitköy'de başlayan ve ormanlık alana yayılan yangın Mavi Köşke ulaştı.

Ekipler büyük bir çabayla yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Oğuz, Türkiye'den helikopter talep edildiğini açıkladı.

Gündem Kıbrıs- Ses Kıbrıs ortak yayınına bağlanan Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ, yangının 4 farklı bölgede başladığını belirterek, büyük bir alana yayıldığını, tüm ekiplerin seferber olduğunu ve yardıma ihtiyaçları olduğunu duyurdu.

Aktuğ, alevlerin Mavi Köşke doğru ilerlediğini ve bölgedeki evlerin tedbir amaçlı boşaltıldığını söyledi.

Bu arada Türkiye'den helikopterin gelmek üzere yola çıktığı bilgisi de alındı.